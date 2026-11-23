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Voditelj na RED TV i nekadašnji učesnik rijalitija, Stefan Kandić Kendi, otvoreno je progovorio o otkazima u "Pink Media Group", nakon što je čelnik Željko Mitrović nedavno saopštio da je masovno otpustio zaposlene. Tada je izneo da je u tom trenutku oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još.

Ipak, Kendi ne strahuje za svoj položaj u kompaniji i kako je ispričao, niko na ružičastoj televiziji nije dobio otkaz:

Foto: Printscreen Pink

- Pa nisam se uplašio zato što ne znam još nikog gde je dobio otkaz. Desilo se to tada sa teatrom i pretpostavljam da će i to biti trenutno. Ali što se tiče televizije Pink još uvek niko nije. Verovatno će biti, možda i neće, ko zna o tom. Videćemo šta će se dešavati. Ali, mislim da ti neki ljudi, koji su tu već godinama unazad, ne bi trebalo. Al' bože moj - rekao je voditelj.

Vodi dve emisije

Kendi trenutno vodi dve emisije, a kako nova nije vezana za rijaliti, otkrio je koji princip rada mu se više dopada:,

Foto: Printscreen

- Trenutno mi je ovo draže jer je novo, pa mi je malo zanimljivije. Ali, rijaliti je uvek nešto što volim da radim, što je deo mene i sa čim sam svakako krenuo u čitav ovaj svet. Zapravo sam krenuo od rijalitija, tako da mi je uvek zanimljivo. Ovo je meni sad neki, hajde da kažemo - ventil da malo nešto drugačije radim sa sa Lanom i Savinom emisiju tri u jedan.

"To je doprinelo gledanosti jutarnjeg programa"

Prokomentarisao je i novu voditelju na RED TV Milicu Veličković i njen angažman na televiziji:

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković dobila je angažman na Pinku, a danas je počela da vodi emisiju. Foto: Pink

- E pa super. Ja uvek volim kad dođe neko nov, neko osveženje. To je odmah drugačija energija. Ko god da dođe, sa sobom donese drugačiju energiju. Dobro, Milica je neko koga znamo svi već. Eto, bila je tu i u rijalitiju i dolazila je često kod nas kao kao gošća. Ona ima i veliku bazu fanova, što je verovatno doprinelo još dosta gledanosti jutarnjeg programa, a i neko je ko se svakako nije plašio kamere jer je navikla. Onda je mnogo lakše raditi sa nekim ko je već bio ispred kamere nego, verovatno, sa ljudima koji su prvi put tu. Jer, ti i ako imaš talenat kad ti je neka trema, dok se ti opustiš, prođe vreme. A trenutno je takav trenutak da malo ko ima vremena da te sačeka da ti upadneš u sve to - rekao je on za "Blic".

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