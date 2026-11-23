EVO KO JE TRANSRODNOJ STARLETI PLATIO KAUCIJU! Nakon afere sa Vujadinom pojavile se nove informacije
- Transrodna starleta A. K. puštena je iz zatvora posle više od godinu dana, a slučaj zbog ucenjivanja Vujadina Savića i dalje traje.
- Kauciju su, prema navodima medija, platili bivši dečko i drugarica, a ona je sada pod kućnim nadzorom i nosi nanogicu.
Transrodna starleta A. K. puštena je iz zatvora nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka. Ona je prethodno uhapšena zbog ucenjivanja fudbalera Vujadina Savića, a slučaj još uvek traje.
Nakon izlaska na slobodu, A. K. se odmah oglasila na društvenim mrežama i na Instagramu pokazala kako trenutno izgleda. Na jednoj od fotografija pozirala je nasmejana, gledajući u telefon, dok je njen dekolte bio u prvom planu.
Osim toga, podelila je i nekoliko fotografija nastalih u liftu, na kojima je pokazala svoje opušteno izdanje.
Kako mediji dalje saznaju, Aleks su kauciju platili bivši dečko i drugarica, a ona trenutno nosi nanogicu i pod kućnim je nadzorom.
Ko je transrodna starleta A.K.?
Inače, transrodna A. K, nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante. Zatim je dva puta operisala nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.
Transrodna osoba potrošila je 9.000 evra za promenu masti i oblikovanje tela. Zatim je za grudi dala 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra.
kurir / blic
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