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Transrodna starleta A. K. puštena je iz zatvora nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka. Ona je prethodno uhapšena zbog ucenjivanja fudbalera Vujadina Savića, a slučaj još uvek traje.

Nakon izlaska na slobodu, A. K. se odmah oglasila na društvenim mrežama i na Instagramu pokazala kako trenutno izgleda. Na jednoj od fotografija pozirala je nasmejana, gledajući u telefon, dok je njen dekolte bio u prvom planu.

Osim toga, podelila je i nekoliko fotografija nastalih u liftu, na kojima je pokazala svoje opušteno izdanje.

Kako mediji dalje saznaju, Aleks su kauciju platili bivši dečko i drugarica, a ona trenutno nosi nanogicu i pod kućnim je nadzorom.

1/3 Vidi galeriju Transrodna starleta A.K. Foto: Printscreen IG

Ko je transrodna starleta A.K.?

Inače, transrodna A. K, nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante. Zatim je dva puta operisala nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.

Transrodna osoba potrošila je 9.000 evra za promenu masti i oblikovanje tela. Zatim je za grudi dala 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra.

kurir / blic

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