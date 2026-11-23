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Poznati pevač Saša Kovačević više od dve decenije je na estradnoj sceni, te su mnogi detalji o njemu i te kako poznati javnosti. O njegovoj visini neretko se priča i piše, dok je nedavno osetio potrebu da demantuje navode o istoj.

Prema pojedinim informacijama na internetu, Saša je navodno visok 175 cm, dok pevač demantuje ovu informaciju.

- Visok sam 180 cm. Vidim da se stalno nešto piše po netu, 175, 176... Čak i na Vikipediji piše tako - kazao je za medije.

- 180 sam visok i to je visina koju ne menjam... (smeh) - rekao je potom Saša Kovačević.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Damir Dervišagić, Promo/Aleksej Nešović, Damir Derviašagić

"Trudili smo se da krijemo trudnoću neko vreme"

Inače, Saša Kovačević je dobio sina Aleksu, koji mu je odmah postao centar sveta.

On je pred rođenje deteta pričao koliko je srećan zbog prinove.

- Presrećni smo što ćemo dobiti sina - poručio je tad za "Hello".

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