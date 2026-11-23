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Odnos voditeljke Jovane Jeremić i njene majke Olge godinama unazad intrigira javnost, naročito nakon što je Jovana otvoreno priznala da majka nije prisustvovala njenom nedavnom crkvenom venčanju sa Milošem Stojanovićem Tigrom. Iako je istakla da Olga nije došla jer je u žalosti za njenim ocem, te da joj je uredno poslala poklon i čestitala, voditeljka je otkrila i da joj majka nije bila ni na prvom venčanju, kao i da se njih dve nikada nisu u potpunosti slagale.

Koliko je njihov odnos buran i specifičan najbolje svedoči situacija iz perioda dok je Jovana radila na televiziji Hepi, kada je njena majka povukla potez koji je šokirao sve.

- Moja majka je zvala vlasnika televizije Hepi, gde sam ranije radila i tražila da mi daju otkaz. To je istina, to može i ona da potvrdi. On koji daje otkaze svima kao poklone za Novu godinu mene nije hteo da otpusti. Moja majka mu je rekla: "Da joj daš otkaz, ona ne može da položi krivično pravo zbog tvoje televizije" - ispričala je Jovana svojevremeno i iznenadila javnost.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Kurir Televizija

Voditeljka ne krije da su njih dve po karakteru veoma slične, zbog čega često dolazi do varnica, pa majku na svako malo blokira na društvenim mrežama.

Olga je tako jedno vreme sa njom komunicirala preko Jovaninog tadašnjeg partnera Dragana Stankovića.

- Moja mama je često na blok listi, takvi su nam karakteri, onda oni komuniciraju sa Draganom. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene. Smatram da sam uspela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke - priznala je Jeremićeva, dodajući ipak da majku poštuje i da je od nje nasledila "sposobnost, čast i preduzetnički duh".

1/5 Vidi galeriju MALA CRNA HALJINA I BELI BISERI ZA SVAKU PRILIKU! Jovana Jeremić iako u žalosti, dala sve od sebe da izgleda kao MILION DOLARA! Foto: Printscreen

Jovanina mama kaže: "Ćerka mora da mi prikoči"

Sa druge strane, Olga se retko pojavljuje u medijima, ali je jednom prilikom stala pred kamere i bez dlake na jeziku otkrila šta zamera ćerki.

- Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči. Nikad dosad nisam dala izjavu za televiziju. Ja Jovani dajem 101 savet, ali nisam baš sigurna da li sluša - poručila je tada Jovanina majka.

kurir / blic

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