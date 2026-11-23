"NIJE SVAKI PEVAČ ZA ARENU" Ana Sević o odluci Emine Jahović da otkaže koncert u najvećoj beogradskoj hali: Samo o TOME se radi
Voditeljka Ana Sević osvrnula se na odluku Emine Jahović da otkaže koncert koji je trebalo da održi u beogradskoj Areni, a potom zakaže nastupe u Sava Centru. Ana je iznela svoj stav o ovom potezu i otkrila šta, prema njenom mišljenju, stoji iza odluke pevačice.
Kako je istakla, smatra da postoji samo jedan razlog zbog kog je Emina odlučila da promeni mesto održavanja koncerata.
"Nije svaki pevač za Arenu"
- Niko ne otvara Arenu ako misli da je neće napuniti. Emina je napunila XY Plavih dvorana, ne bi to bio nikakav problem, ali ono što je sigurno - nije svaki pevač za Arenu, kao što nije ni svako za Plavu dvoranu. Prosto, nekim ljudima je potreban taj bliži odnos sa publikom i mislim da se samo o tome radi - istakla je ona i otkrila zašto ljudi toliko polemišu o tom potezu.
- Uvek mora o nečemu da se polemiše. Ne sme nekih tema da manjka. Ljudi malo i vole da omalovaže ljude - rekla je Ana Sević, prenosi "Telegraf".
Emina o otkazivanju koncerta
Podsetimo, Emina se juče na svom koncertu u Sava Centru osvrnula na svoju odluku da otkaže nastup u Areni:
- Arena je bila odluka mene i moje organizacije da se otkaže, neke stvari tehničke i organizacione prirode nisu mogli da se ispune. Otkazali smo što se kaže u pet do dvanaest, to je bila greška, moram da se izvinim ljudima, ali desiće se i ta Arena jednog dana - rekla je Emina za medije.
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