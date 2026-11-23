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Voditeljka Ana Sević osvrnula se na odluku Emine Jahović da otkaže koncert koji je trebalo da održi u beogradskoj Areni, a potom zakaže nastupe u Sava Centru. Ana je iznela svoj stav o ovom potezu i otkrila šta, prema njenom mišljenju, stoji iza odluke pevačice.

Kako je istakla, smatra da postoji samo jedan razlog zbog kog je Emina odlučila da promeni mesto održavanja koncerata.

1/4 Vidi galeriju Ana Sević Foto: Marko Karović

"Nije svaki pevač za Arenu"

- Niko ne otvara Arenu ako misli da je neće napuniti. Emina je napunila XY Plavih dvorana, ne bi to bio nikakav problem, ali ono što je sigurno - nije svaki pevač za Arenu, kao što nije ni svako za Plavu dvoranu. Prosto, nekim ljudima je potreban taj bliži odnos sa publikom i mislim da se samo o tome radi - istakla je ona i otkrila zašto ljudi toliko polemišu o tom potezu.

- Uvek mora o nečemu da se polemiše. Ne sme nekih tema da manjka. Ljudi malo i vole da omalovaže ljude - rekla je Ana Sević, prenosi "Telegraf".

Emina o otkazivanju koncerta

Podsetimo, Emina se juče na svom koncertu u Sava Centru osvrnula na svoju odluku da otkaže nastup u Areni:

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Arena je bila odluka mene i moje organizacije da se otkaže, neke stvari tehničke i organizacione prirode nisu mogli da se ispune. Otkazali smo što se kaže u pet do dvanaest, to je bila greška, moram da se izvinim ljudima, ali desiće se i ta Arena jednog dana - rekla je Emina za medije.

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