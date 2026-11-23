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Poznati estradni bračni par, Nikolina Kovač i Saša Kapor, polako privodi kraju planove za predstojeće novogodišnje praznike, a sada su otkrili gde će dočekati najluđu noć. Dok pevačica uveliko ima zakazan nastup u Bosni i Hercegovini, njen suprug još uvek vaga oko poslovnih ponuda i otvoreno kaže da bi mogao da ostane kod kuće i čuva decu.

Osim toga, Nikolina se osvrnula i na sve učestalija otkazivanja nastupa na estradi.

- Nikolina je zakazala doček u Bosni i Hercegovini u jednom hotelu, ja sam još u procesu zakazivanja, odnosno, otkazivanja, pa ćemo videti šta će biti, ako ne, ja ću biti dadilja za Novu godinu - rekli su Nikolina i Saša, pa su na pitanje o sve češćem otkazivanju nastupa za Novu godinu, rekli:

- Nikada ne bih ulazila u detalje i finasijske momente drugih ljudi. Muzika treba da spaja ljude i da budi u njima nešto lepo. Sve više se suočavamo sa tim da muzika bude kriva za sve tj. izvođači. Detaljišu se neke stvari, gleda se svaki momenat lošeg. Imam osećaj kao da se želi videti loše u svemu. A ako želimo da vidimo loše, uvek ćemo naći način, jer je svako od nas na ovom zemaljskom svetu grešan - rekla je Nikolina.

1/14 Vidi galeriju Saša Kapor i Nikolina Kovač Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Privatna Arhiva

"Hvala ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav"

Podsetimo, Pevačica Nikolina Kovač porodila se danas i na svet donela treće dete. Ona i njen suprug, Saša Kapor, dobili su sina, a srećni otac nije krio uzbuđenje.

Naime, Nikolina i Saša odlučili su da sinu daju Simeon, koje je biblijskog porekla, a Nikolina se tada na svom Instagramu oglasila emotivnim rečima.

- Jedno sunce obasjalo je naš dom, naš svet najlepšim mogućim sjajem, ugrejalo oko srca da bude potpuno, da se oseća prezahvalno, oplemenjeno, hvala Ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav i što nas svojom ljubavlju čuvaš i vodiš!… Hvala predanom doktoru Tajilu koji svoj posao obavlja ljudski i pored kojeg se svaki pacijent podjednako oseća - napisala je Nikolina koja sa kolegom već ima dvoje dece i dodala:

-Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.

kurir / telegraf

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