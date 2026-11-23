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Pevačica Mina Kostić uskoro će stati na ludi kamen sa svojim izabranikom Manetom Ćuruvijom Kasperom, a vest o njihovom predstojećem venčanju privukla je veliku pažnju javnosti. Ipak, mnogima je promakao jedan detalj iz njihovog odnosa - razlika u godinama između budućih supružnika.

Mina je svojevremeno gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je govorila o svom partneru i otkrila pojedinosti o njemu.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

- Osećam to u duši, u srcu, u glavi. Pa i ako me laže, lepo me laže. On je 198 visok, ima 45 godina. To je sve istina - izjavila je pevačica prošle godine.

Kasper danas ima 46 godina, dok je Mina u maju ove godine proslavila 51. rođendan, što znači da je pevačica pet godina starija od svog verenika.

Otkrila kada se udaje

Podsetimo, Mina je gostujući u emisiji "Grand specijal" potvrdila da su ona i Kasper već počeli da planiraju venčanje, a tom prilikom otkrila je i kada će organizovati slavlje.

Pevačica nije krila sreću dok je govorila o predstojećem venčanju, ističući da će sudbonosno "da" izgovoriti u maju. Kako je najavila, na veselju će se okupiti i brojne njene kolege sa estrade.

- On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje - otkrila je Mina.

1/5 Vidi galeriju Tandem Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscrean

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