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Dragana Mirković je nakon kraha braka sa austrijskim biznismenom Tonijem Bijelićem nastavila život u dvorcu Ebenfurt nadomak Beča, u čiju je obnovu godinama ulagala novac. Iako se prostire na čak 12.000 kvadratnih metara, ovo impozantno zdanje danas je dom nekoliko generacija njene porodice, ali i ljudi koji brinu o održavanju nekretnine čija se vrednost procenjuje na više od 50 miliona evra.

Muzička zvezda pod istim krovom živi sa sinom Markom, ćerkom Manuelom, snajkom Melani i unukom, a svojevremeno je otkrila i kako su organizovali zajednički život, a da pritom niko nikome ne narušava privatnost.

Dragana nije krila sreću zbog toga što su njena deca i nakon osnivanja Markove porodice ostala da žive s njom.

– Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu – rekla je pevačica.

1/9 Vidi galeriju Marko Bijelić Foto: Printscreen, Printsceen/Instagram

Posluga ima svoj sprat

Međutim, članovi porodice Bijelić nisu jedini stanovnici velelepnog austrijskog zamka. U njemu živi i posluga, kojoj je takođe na raspolaganju poseban sprat.

S obzirom na veličinu imanja, brojne prostorije, prostrano dvorište i istorijski značaj građevine, održavanje ovakve nekretnine zahteva angažovanje ljudi različitih struka.

Godinama ulagala u renoviranje dvorca

Dragana je dvorac Ebenfurt kupila 2010. godine, dok je još bila u braku s Tonijem Bijelićem. U to vreme zdanje je bilo u veoma lošem stanju, a njegova obnova predstavljala je veliki građevinski i finansijski poduhvat.

Kako je Kurir pisao još 2014. godine, tokom rekonstrukcije obnovljena je fasada, zamenjen je krov, ugrađeno je oko 250 novih prozora, a kroz čitavu građevinu sprovedene su instalacije za struju, vodu i kanalizaciju.

Poseban izazov predstavljala je činjenica da je reč o objektu pod zaštitom austrijske države, zbog čega je bilo neophodno sačuvati njegov autentičan arhitektonski izgled.

U obnovi ovog kulturno-istorijskog spomenika pevačica je imala i finansijsku podršku austrijske države.

Iako Dragana nikada nije precizirala koliko je ukupno novca izdvojila za renoviranje, vrednost dvorca nakon rekonstrukcije procenjivala se na više od 50 miliona evra.

1/8 Vidi galeriju "TO ŠTO POSEDUJEM DVORAC NIJE DOKAZ SREĆE" Dragana Mirković upisana u zemljišnim knjigama kao vlasnica velelepnog zdanja Foto: Kurir TV

Ima posebne povlastice u Austriji

Malo je poznato da Dragana, zahvaljujući statusu koji njena nekretnina ima u Austriji, uživa određene povlastice kada je reč o troškovima održavanja.

Pevačica je svojevremeno u emisiji „Spona“ na RTS objasnila da su je računi za komunalije u prethodnoj kući, koja se prostirala na 1.000 kvadratnih metara, koštali tek nešto manje nego u dvorcu, iako je on višestruko veći.

Na dve strane krova postavila je solarne panele, čime je obezbedila sopstvenu proizvodnju električne energije. Kako je ispričala, raspolaže čak i mogućnošću prodaje proizvedene struje.

Nova.rs

Marko i Manuela pokrenuli biznis u dvorcu

Kako je Kurir ekskluzivno pisao, naslednici Dragane Mirković odlučili su da iskoriste poslovni potencijal porodičnog imanja i deo zamka počeli su da iznajmljuju za organizovanje venčanja i drugih privatnih proslava.

Interesovanje za održavanje svečanosti na ovoj lokaciji bilo je toliko veliko da su termini rezervisani mesecima unapred.

Prostrani vrt i reprezentativne prostorije omogućili su Marku i Manueli da pokrenu sopstveni posao u okviru nekretnine u kojoj žive.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Vaskrs Foto: Printscreen

Kristali, pozlata i privatna kapela

Dragana je tokom uređenja unutrašnjosti dvorca nastojala da zadrži istorijski karakter građevine, ali i da prostor prilagodi sopstvenom ukusu.

Prostorijama dominiraju svetle nijanse, pozlaćeni ukrasi, mermer, antikviteti i raskošni komadi nameštaja. Hodnike krase umetničke slike i kristalni lusteri, dok je jedno od kupatila opremljeno detaljima od Svarovski kristala i dizajnerskim nameštajem.

U sklopu zamka nalazi se i velika balska dvorana, u kojoj porodica organizuje proslave, kao i istorijska kapela koja je tokom obnove sačuvana.