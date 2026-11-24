SVAKO IMA SVOJ SPRAT U ZAMKU OD 50 MILIONA €: Evo ko sve živi u dvorcu Dragane Mirković od 12.000 kvadrata
Dragana Mirković je nakon kraha braka sa austrijskim biznismenom Tonijem Bijelićem nastavila život u dvorcu Ebenfurt nadomak Beča, u čiju je obnovu godinama ulagala novac. Iako se prostire na čak 12.000 kvadratnih metara, ovo impozantno zdanje danas je dom nekoliko generacija njene porodice, ali i ljudi koji brinu o održavanju nekretnine čija se vrednost procenjuje na više od 50 miliona evra.
Muzička zvezda pod istim krovom živi sa sinom Markom, ćerkom Manuelom, snajkom Melani i unukom, a svojevremeno je otkrila i kako su organizovali zajednički život, a da pritom niko nikome ne narušava privatnost.
Dragana nije krila sreću zbog toga što su njena deca i nakon osnivanja Markove porodice ostala da žive s njom.
– Ni sin, ni snaja nisu otišli iz dvorca. Uživamo zajedno, a kada to požele, svako ima svoj sprat i potpunu privatnost i slobodu – rekla je pevačica.
Posluga ima svoj sprat
Međutim, članovi porodice Bijelić nisu jedini stanovnici velelepnog austrijskog zamka. U njemu živi i posluga, kojoj je takođe na raspolaganju poseban sprat.
S obzirom na veličinu imanja, brojne prostorije, prostrano dvorište i istorijski značaj građevine, održavanje ovakve nekretnine zahteva angažovanje ljudi različitih struka.
Godinama ulagala u renoviranje dvorca
Dragana je dvorac Ebenfurt kupila 2010. godine, dok je još bila u braku s Tonijem Bijelićem. U to vreme zdanje je bilo u veoma lošem stanju, a njegova obnova predstavljala je veliki građevinski i finansijski poduhvat.
Kako je Kurir pisao još 2014. godine, tokom rekonstrukcije obnovljena je fasada, zamenjen je krov, ugrađeno je oko 250 novih prozora, a kroz čitavu građevinu sprovedene su instalacije za struju, vodu i kanalizaciju.
Poseban izazov predstavljala je činjenica da je reč o objektu pod zaštitom austrijske države, zbog čega je bilo neophodno sačuvati njegov autentičan arhitektonski izgled.
U obnovi ovog kulturno-istorijskog spomenika pevačica je imala i finansijsku podršku austrijske države.
Iako Dragana nikada nije precizirala koliko je ukupno novca izdvojila za renoviranje, vrednost dvorca nakon rekonstrukcije procenjivala se na više od 50 miliona evra.
Ima posebne povlastice u Austriji
Malo je poznato da Dragana, zahvaljujući statusu koji njena nekretnina ima u Austriji, uživa određene povlastice kada je reč o troškovima održavanja.
Pevačica je svojevremeno u emisiji „Spona“ na RTS objasnila da su je računi za komunalije u prethodnoj kući, koja se prostirala na 1.000 kvadratnih metara, koštali tek nešto manje nego u dvorcu, iako je on višestruko veći.
Na dve strane krova postavila je solarne panele, čime je obezbedila sopstvenu proizvodnju električne energije. Kako je ispričala, raspolaže čak i mogućnošću prodaje proizvedene struje.
Nova.rs
Marko i Manuela pokrenuli biznis u dvorcu
Kako je Kurir ekskluzivno pisao, naslednici Dragane Mirković odlučili su da iskoriste poslovni potencijal porodičnog imanja i deo zamka počeli su da iznajmljuju za organizovanje venčanja i drugih privatnih proslava.
Interesovanje za održavanje svečanosti na ovoj lokaciji bilo je toliko veliko da su termini rezervisani mesecima unapred.
Prostrani vrt i reprezentativne prostorije omogućili su Marku i Manueli da pokrenu sopstveni posao u okviru nekretnine u kojoj žive.
Kristali, pozlata i privatna kapela
Dragana je tokom uređenja unutrašnjosti dvorca nastojala da zadrži istorijski karakter građevine, ali i da prostor prilagodi sopstvenom ukusu.
Prostorijama dominiraju svetle nijanse, pozlaćeni ukrasi, mermer, antikviteti i raskošni komadi nameštaja. Hodnike krase umetničke slike i kristalni lusteri, dok je jedno od kupatila opremljeno detaljima od Svarovski kristala i dizajnerskim nameštajem.
U sklopu zamka nalazi se i velika balska dvorana, u kojoj porodica organizuje proslave, kao i istorijska kapela koja je tokom obnove sačuvana.
Dragana je još tokom renoviranja govorila i o želji da jedan deo dvorca pretvori u muzej posvećen svojoj višedecenijskoj muzičkoj karijeri, u kojem bi izložila nagrade i priznanja.