TRI NEDELJE KRILA DA JE PUŠTENA IZ ZATVORA! Oglasila se transrodna starleta osumnjičena da je ucenjivala Vujadina Savića, objavila nove fotke! Evo kako izgleda
A. K, protiv koje se vodi postupak zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, napustila je pritvor posle više od godinu dana. Transrodna starleta se, prema pisanju medija, već tri nedelje nalazi na slobodi uz meru elektronskog nadzora, ali se tek u ponedeljak oglasila na društvenim mrežama.
Na Instagramu je objavila fotografije na kojima je pokazala kako izgleda nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka, čime je ponovo privukla pažnju javnosti na slučaj koji je svojevremeno izazvao veliku medijsku pažnju.
Među prvim objavama na njenom Instagram profilu našlo se nekoliko fotografija na kojima je pozirala u liftu, kao i fotografija na kojoj je nasmejana, s telefonom u rukama i u garderobi s dubokim dekolteom.
Bivši dečko i prijateljica platili joj jemstvo
Novac za jemstvo kojim joj je omogućen izlazak iz pritvora, kako su preneli mediji, obezbedili su njen bivši partner i prijateljica. Korać je sada pod elektronskim nadzorom i nosi nanogicu, dok krivični postupak protiv nje još nije okončan.
Vujadin tvrdio da mu je tražila 50.000 evra
Podsetimo, slučaj je dospeo u javnost kada je nekadašnji fudbaler prijavio Aleks zbog sumnje da ga je ucenjivala i od njega zahtevala novac.
Prema nezvaničnim informacijama koje su dospele u medije, Savić je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.
I Savić i Korać potvrdili su tokom davanja iskaza da su se poznavali duže vreme. Bivši fudbaler je, prema pisanju Blica, izjavio da mu je tražila čak 50.000 evra, te da usled pritiska „nije znao gde mu je glava“.
Više od godinu dana provela na muškom odeljenju
Aleks je tokom boravka u pritvoru bila smeštena na odeljenju namenjenom muškarcima. Razlog za takvu odluku, prema pisanju medija, jeste podatak o polu koji je i dalje naveden u njenim ličnim dokumentima.
Iako je sada napustila zatvorsku ustanovu, postupak koji se protiv nje vodi zbog sumnje na krivično delo ucene nije završen.
Na estetske intervencije potrošila više od 40.000 evra
Kako je Kurir ranije ekskluzivno pisao, Korać je godinama ulagala velike sume novca u fizički izgled, a samo za pojedine estetske intervencije izdvojila je ukupno 41.500 evra. Navodno je dva puta je operisala nos, a te intervencije koštale su je ukupno 19.000 evra. Za oblikovanje tela i preraspodelu masnog tkiva izdvojila je 9.000 evra, dok je ugradnju silikona u grudi platila 3.500 evra. Još 10.000 evra potrošila je na implante u zadnjici i filere.