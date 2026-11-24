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A. K, protiv koje se vodi postupak zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića, napustila je pritvor posle više od godinu dana. Transrodna starleta se, prema pisanju medija, već tri nedelje nalazi na slobodi uz meru elektronskog nadzora, ali se tek u ponedeljak oglasila na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila fotografije na kojima je pokazala kako izgleda nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka, čime je ponovo privukla pažnju javnosti na slučaj koji je svojevremeno izazvao veliku medijsku pažnju.

Među prvim objavama na njenom Instagram profilu našlo se nekoliko fotografija na kojima je pozirala u liftu, kao i fotografija na kojoj je nasmejana, s telefonom u rukama i u garderobi s dubokim dekolteom.

1/3 Vidi galeriju A. K. Foto: Screenshot

Bivši dečko i prijateljica platili joj jemstvo

Novac za jemstvo kojim joj je omogućen izlazak iz pritvora, kako su preneli mediji, obezbedili su njen bivši partner i prijateljica. Korać je sada pod elektronskim nadzorom i nosi nanogicu, dok krivični postupak protiv nje još nije okončan.

Vujadin tvrdio da mu je tražila 50.000 evra

Podsetimo, slučaj je dospeo u javnost kada je nekadašnji fudbaler prijavio Aleks zbog sumnje da ga je ucenjivala i od njega zahtevala novac.

Prema nezvaničnim informacijama koje su dospele u medije, Savić je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.

I Savić i Korać potvrdili su tokom davanja iskaza da su se poznavali duže vreme. Bivši fudbaler je, prema pisanju Blica, izjavio da mu je tražila čak 50.000 evra, te da usled pritiska „nije znao gde mu je glava“.

1/8 Vidi galeriju Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Printscreen, Instagram

Više od godinu dana provela na muškom odeljenju

Aleks je tokom boravka u pritvoru bila smeštena na odeljenju namenjenom muškarcima. Razlog za takvu odluku, prema pisanju medija, jeste podatak o polu koji je i dalje naveden u njenim ličnim dokumentima.

Iako je sada napustila zatvorsku ustanovu, postupak koji se protiv nje vodi zbog sumnje na krivično delo ucene nije završen.

Na estetske intervencije potrošila više od 40.000 evra