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Nakon što je zbog afere sa suknjicom bubamare odlučio da sva tri sina ispiše iz vrtića u Titelu, Veljko Ražnatović pokazao je na društvenim mrežama kako njegovi naslednici provode vreme na porodičnom imanju.

Sin Svetlane Cece Ražnatović objavio je na Instagramu nekoliko fotografija iz svakodnevnog života svojih mališana, koji odrastaju daleko od gradske vreve, okruženi prirodom i životinjama.

Veljko Ražnatović Foto: Screenshot

Veljko je zabeležio trenutke u kojima se dvojica njegovih sinova, obučena u gumene čizme, igraju u blatu pored velikih bala sena. Društvo im pravi i veliki pas čuvar, koji se ne odvaja od dečaka dok obilaze imanje.

Veljko Ražnatović Foto: Screenshot

Ražnatović, koji se sa suprugom Bogdanom opredelio za život u njenom rodnom Titelu, često na društvenim mrežama pokazuje kako njegova deca provode vreme na otvorenom.

Ceca potvrdila da je Veljko ispisao sva tri sina iz vrtića

Podsetimo, polemika u javnosti pokrenuta je nakon što je Veljko objavio snimak razgovora u predškolskoj ustanovi u Titelu, nezadovoljan time što je njegovom sinu za priredbu bila namenjena suknjica bubamare.

O čitavom slučaju juče je govorila i Ceca Ražnatović, koja je pred snimanje emisije „Zvezde Granda“ potvrdila da njeni unuci više ne pohađaju pomenuti vrtić.

– Eto, Veljko je ispisao svoje troje dece. Šta ćemo sa roditeljima kojima to ne prija, a nemaju mogućnosti? – rekla je pevačica.

Ceca je istakla da su Veljko i Bogdana pokušali da razgovorom reše nesuglasice sa direktorkom ustanove, ali da, prema njenim tvrdnjama, nisu naišli na razumevanje.

- Ja sam stav pokazala samim tim što sam objavila sve to. Problem je što vi ne prestajete da manipulišete situacijom, vi kao mediji, pojedinci. Svaka čast izuzecima, jer ja pratim sve. Jako je ružno da niste odslušali do kraja. Poenta cele priče je bila ne da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju šta se sa njihovom decom radi u ustanovama koje su vaspitne. Poenta Veljkovog objavljivanja klipa je bila da nisu mogli uopšte da nađu model za razgovor sa pomenutom direktorkom i zato je i snimljen klip - rekla je Ceca.

08:48 Ceca Ražanatović o suknjici sa bubamarom Izvor: Kurir televizija