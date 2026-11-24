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Sukob između Jelene Karleuše i Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, ne jenjava. Nakon što je pevačica pred kamerama Kurira progovorila o nekadašnjim prijateljima i saradnicima, makedonski šoumen oglasio se na Instagramu i uputio niz oštrih poruka na račun svoje nekadašnje prijateljice.

Jovanovskog je posebno isprovocirao komentar Karleuše o njegovom moralnom kredibilitetu, koji je iznela pred početak snimanja „Pinkovih zvezda“, pa joj je odgovorio putem društvenih mreža.

– Samo ti, sestro, nemoj o moralu, jer to je kao da Juda drži predavanje o lojalnosti! I da, tačno je, ja jesam eminentna javna ličnost, sa neuporedivo većim moralnim i ljudskim kapacitetima, integritetom i kredibilitetom! Za razliku od tebe, dobra vilo, ja nemam potrebu da glumim moralnu veličinu!

Boki se tu nije zaustavio, već je nastavio da se obračunava s pevačicom.

– Eee, ovako da te nešto naučim, dobra moralna vilo, moral nije ono što propovedaš pred publikom, već ono što pokazuješ kada se ugase kamere. A između morala i moralisanja postoji ogromna razlika. Ti si, nažalost, ostala zaglavljena u ovom drugom!

Na kraju svog obraćanja Jovanovski je iskoristio i izreku kojom se svojevremeno služila Karleuša.

– I najvažnije, nikada nisam prodao svoj obraz i stav ni za jedne pare! I za kraj, citiraću upravo tebe: „Ko o čemu, kurva o poštenju!“ – napisao je Boki 13 na Instagramu.

Boki 13 Foto: Printscreen/Instagram



Šta je Karleuša rekla o Bokiju 13?

Podsetimo, povod za najnovije prepucavanje nekadašnjih prijatelja bilo je zajedničko uključenje uživo Bokija 13 i Zorana Birtaševića, dugogodišnjeg saradnika Jelene Karleuše, tokom kojeg su govorili o svojim odnosima sa pevačicom.

Karleuša je pred okupljenim novinarima ironično komentarisala njihov razgovor, a posebno se osvrnula na Jovanovskog.

– Mislim, Boki kao jedna eminentna javna ličnost koja ima sva moralna prava da pita nekoga o tome – rekla je Karleuša.

Pevačica je potom istakla da je tokom njihovog prijateljstva pružala podršku Jovanovskom, gostovala u njegovim emisijama i podkastu, snimila s njim duet i omogućila mu da nastupi na njenom koncertu.

Govorila je i o privilegijama koje su, prema njenim tvrdnjama, uživali ljudi iz njenog nekadašnjeg bliskog okruženja, navodeći da su zahvaljujući njoj gradili karijere, putovali i koristili njene automobile.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija, Privatna arhiva

Boki joj zamerio ponašanje dok je bio u zatvoru

Jovanovski je prethodno u razgovoru sa Zoranom Birtaševićem izneo niz zamerki na račun pevačice. Između ostalog, tvrdio je da ga je Jelena otpratila sa Instagrama neposredno nakon njegovog hapšenja, kao i da tokom njegovog boravka u zatvoru nije kontaktirala s njegovim roditeljima.

Priznao je i da je svojevremeno pred medijima govorio da mu je Karleuša pružala podršku, iako to, prema njegovim sadašnjim tvrdnjama, nije bilo tačno.