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Transrodna starleta A. K. puštena je na slobodu nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka. Ona je bila uhapšena zbog sumnje da je ucenjivala nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, a sudski proces u ovom slučaju i dalje traje. Tada je aferu prokomentarisala i pobednica "Zadruge" Aleksandra Nikolić koja je izazvala pravu lavinu na mrežama.

Naime, odmah po napuštanju pritvora, A. K. se oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila fotografije i pokazala kako sada izgleda. Na jednoj od slika pozirala je nasmejana gledajući u telefon, sa dekolteom u prvom planu, dok je takođe podelila i fotografije u opuštenom izdanju nastale u liftu.

1/3 Vidi galeriju Transrodna starleta A.K. Foto: Printscreen IG

Aleksandra Nikolić u šoku

Čitav skandal privukao je pažnju i rijaliti pobednice Aleksandre Nikolić, koja se tada u jeku skandala tokom uključenja uživo na TikToku iz Dubaija dotakla ove teme i podelila impresije o Mirki Vasiljević.

– Ostala sam šokirana, da li ste videli onu bruku koja se desila? Da, za Vujadina Savića. Ja sam imala priliku da upoznam Mirku. Davala sam intervju na jednoj televiziji, ona je posle mene ja mislim davala intervju. Bez trunke šminke sam je videla i prekrasna je. Predivna, prirodno lepa žena, kulturna, odmerena. Četvoro dece mu je rodila – izjavila je Aleksandra, a ovaj njen snimak izazvao je buru i polemike na društvenim mrežama.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen

"Primirili su se, ali ih viđamo zajedno"

I pored burnih dešavanja i pritiska javnosti, komšije u kraju gde žive Vujadin i Mirka potvrdili su da par i dalje funkcioniše pod istim krovom.

– Žive tu zajedno samo su se malo primirili. Nakon što je sve isplivalo u javnost skoro da ih nismo viđali. Onda je ona počela da izlazi, sve je obavljala sama. Od skoro, viđamo i njega – otkrila je komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Ona je takođe podelila i svoja zapažanja o periodu neposredno nakon izbijanja skandala.

– On je, čini mi se, možda grešim jedno vreme nakon što se sve to pisalo i pričalo živeo negde drugo. Možda kod roditelja. Uglavnom ga nisam viđala sigurno tamo posle leta. Tek nedavno sam ga srela i to uveče. Bio je sa nekim drugom - rekao je tada.