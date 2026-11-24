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Glumica Mirka Vasiljević jednom prilikom progovorila je o braku i potencijalnom razvodu od nevenčanog supruga, nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, sa kojim ima četvoro dece. Tom prilikom otkrila je kako gleda na prevaru i kako bi reagovala ukoliko bi se suočila sa takvom situacijom.

Mirka Vasiljević je istakla da ne voli da razmišlja unapred o problemima koji se nisu dogodili, jer smatra da takav stav unosi nemir u vezu.

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević Foto: M.M./ATAImages

"Ne bih imala brda i planine pod tepihom"

Govoreći o tome kako bi reagovala kada bi saznala da njen partner ima aferu, glumica je bila izričita: "Nisam nikada o tome razmišljala, razmišljaću ako mi se to desi, ako je to tu ispred mene, ne volim da unapred razmišljam, mislim da razmišljanje o tim stvarima, povlači negativne stvari i povlači nesigurnost, samo sa sobom koju imamo, pa i ka tom partneru, pa i on nam deluje sumnjivo i onda živimo u agoniji bespotrebno. Ako bi došlo do toga, sela bih da razgovaram o tome, ne bih imala ispod tepiha brda i planine".

"Čovek je vežbao"

Mirka se osvrnula i na situaciju kada su u javnosti osvanule fotografije na kojima je Vujadin Savić uhvaćen u društvu druge ženske osobe, a koje je prokomentarisala rečima: „Čovek je vežbao“.

"Da, izašle su fotografije, rekla sam to, sećam se toga, nisam toliko senilna! Meni je najbitnije da on i ja znamo šta je i kako je, mi imamo pravo na nešto naše, na naš neki odnos", rekla je.

Glumica je podvukla da sve dileme i probleme rešavaju isključivo unutar svoja četiri zida: "Ja sam rekla, on jeste na tim fotografijama, to je jednostavno izašlo u novinama, nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće, zašto smo rešili i da l' je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari treba da budu samo naše, ne naših roditelja, ne naše dece, nego naše".

1/7 Vidi galeriju Mirka i Vujadin Foto: Printscreen, Zorana Jevtić

Mirka je poručila da joj naslovi i nagađanja ne remete mir.

"Sutra i moje neke stvari koje izađu u javnost, ne izađu, on čuje, ne čuje, nije ni bitno da l' će izaći u javnost ili ne, najbitnije je šta nas dvoje znamo, šta nas dvoje osećamo i šta je sa nama".

Podsetimo, transrodna starleta Aleks Korać puštena je iz zatvora nakon više od godinu dana jer je bila uhapšena zbog ucenjivanja fudbalera Vujadina Savića, a slučaj i dalje traje.