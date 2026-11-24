"ČOVEK JE VEŽBAO! ŽIVIMO U AGONIJI BESPOTREBNO! " Mirka Vasiljević o razvodu i prevari: Vujadin jeste na tim fotografijama
- Mirka Vasiljević kaže da ne razmišlja unapred o prevari i da bi, ako do nje dođe, prvo razgovarala sa partnerom. Ističe da ne bi 'gurala pod tepih' probleme u vezi.
- Glumica navodi da su ona i Vujadin Savić sve dileme rešavali kod kuće i da im je važno samo ono što njih dvoje znaju o svom odnosu.
Glumica Mirka Vasiljević jednom prilikom progovorila je o braku i potencijalnom razvodu od nevenčanog supruga, nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, sa kojim ima četvoro dece. Tom prilikom otkrila je kako gleda na prevaru i kako bi reagovala ukoliko bi se suočila sa takvom situacijom.
Mirka Vasiljević je istakla da ne voli da razmišlja unapred o problemima koji se nisu dogodili, jer smatra da takav stav unosi nemir u vezu.
"Ne bih imala brda i planine pod tepihom"
Govoreći o tome kako bi reagovala kada bi saznala da njen partner ima aferu, glumica je bila izričita: "Nisam nikada o tome razmišljala, razmišljaću ako mi se to desi, ako je to tu ispred mene, ne volim da unapred razmišljam, mislim da razmišljanje o tim stvarima, povlači negativne stvari i povlači nesigurnost, samo sa sobom koju imamo, pa i ka tom partneru, pa i on nam deluje sumnjivo i onda živimo u agoniji bespotrebno. Ako bi došlo do toga, sela bih da razgovaram o tome, ne bih imala ispod tepiha brda i planine".
"Čovek je vežbao"
Mirka se osvrnula i na situaciju kada su u javnosti osvanule fotografije na kojima je Vujadin Savić uhvaćen u društvu druge ženske osobe, a koje je prokomentarisala rečima: „Čovek je vežbao“.
"Da, izašle su fotografije, rekla sam to, sećam se toga, nisam toliko senilna! Meni je najbitnije da on i ja znamo šta je i kako je, mi imamo pravo na nešto naše, na naš neki odnos", rekla je.
Glumica je podvukla da sve dileme i probleme rešavaju isključivo unutar svoja četiri zida: "Ja sam rekla, on jeste na tim fotografijama, to je jednostavno izašlo u novinama, nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće, zašto smo rešili i da l' je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari treba da budu samo naše, ne naših roditelja, ne naše dece, nego naše".
Mirka je poručila da joj naslovi i nagađanja ne remete mir.
"Sutra i moje neke stvari koje izađu u javnost, ne izađu, on čuje, ne čuje, nije ni bitno da l' će izaći u javnost ili ne, najbitnije je šta nas dvoje znamo, šta nas dvoje osećamo i šta je sa nama".
Podsetimo, transrodna starleta Aleks Korać puštena je iz zatvora nakon više od godinu dana jer je bila uhapšena zbog ucenjivanja fudbalera Vujadina Savića, a slučaj i dalje traje.