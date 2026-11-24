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Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, saradnica pokojne Marine Tucaković, preminula je pre tačno godinu dana u 66. godini posle duge i teške bolesti.

Bila je jedna od najboljih novinara bivše Jugoslavije, pisala je brojne reportaže po kojima je postala prepoznatljiva.

Iza sebe ostavila je neutešnu porodicu, rijatelje, saradnike ali i bogato stvaralaštvo.

Jedna od najuspešnijih novinara

Ljiljana je jedna od najpoznatijih tekstopisaca i novinara. Bila je saradnica pokojne Marine Tucaković, a radila je sa najvećim muzičkim zvezdama u regionu.

Od 2014. bila je deo kompanije Adria Media Group, izdavača dnevnog lista Kurir, gde je radila kao novinarka nedeljnika "NewsWeek".

Poslednjih godina, bila je deo redakcije Kurira sve dok nije otišla u penziju.

Ljiljana Jorgovanović Foto: Privatna arhiva

Biografija

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Severinom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

Ljilja je bila jako bitan faktor u karijeri Milice Pavlović pa joj je napisala gotovo sve najveće hitove. "Kučketina", "Ona nosi pradu", "Praštaj" i mnoge druge pesme potpisala je upravo Ljilja.

Pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Željka Joksimovića Džeja.

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Jorgovanović Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Pesme koje je ostavila iza sebe

Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac),Gadura (Željko Joksimović), Alo budalo (Aca Lukas) i mnogi drugi...

Sarađivala sa pop i folk izvođačima

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Leontini je napisala pesmu "Crno pa se ne vidi" koja je obeležila pevačicinu karijeru. Ipak, doživela je veliki uspeh i pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.