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Jovana Jeremić udala se pre nekoliko dana za Miloša Stojanovića Tigra, a intimnoj ceremoniji nije prisustvovala njena majka.

Naime, Olga nije bila na ćerkinom venčanju, što je pokrenulo mnogo spekulacija o njihovom odnosu.

"Nek su živi i zdravi"

Ekipa domaćih medija posetila je Ljig, i Jovanino porodično imanje, te je porazgovarala sa njenom mamom.

- Ma neka su živi i zdravi, sve je u redu, sve je u najboljem redu - rekla je Jovanina majka.

Odsustvo Jovanine majke bilo je zbog velikih bolova koje trpi vec mesecima.

Foto: Printscreen

Olga ima problema sa kičmom i svakodnevno mora da ide na terapije.

- Morala je da ide na terapije, trpi velike bolove zbog upale nerva, otežano i hoda - rekao je izvor domaćih medija.

Kako je i sama Olga nagovestila, ona se nekada bavila "ozbiljnim poslom" i da ne voli javno da se sksponira, ali da razume i podržava posao svoje ćerke.

Inače, Jovanina majka Olga živi sama na ogromnom imanju na samom ulazu u Ljig.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

"Nikada se nisam slagala sa majkom"

Osvrnula se i na odnos sa majkom, otkrivši da ona nije prisustvovala venčanju, ali da joj je poslala poklon i čestitala.

- Moja mama, ona je uvek srećna kada sam ja srećna, njoj je važno da je Lei dobro. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene i smatram da sam uspela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke. Nikada mi nije bilo važno njeno mišljenje - rekla je Jovana.

1/10 Vidi galeriju Jovana Jeremić i Marija Karan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Na pitanje da li je majka bila na venčanju, odgovorila je:

- Nije, moja sestra je bila, moja mama nije došla jer je u žalosti za tatom, ali je poslala poklon. Najnormalnije je čestitala sve. Nije bila na prvom venčanju, nije ni na drugom. Moja okolina se dobro slaže, ja svoju majku poštujem, ali taj odnos mene i nje je odnos poštovanja.

kurir/telegraf