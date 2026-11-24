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Naser Orić, nekadašnji komandant jedinica Armije Bosne i Hercegovine na području Srebrenice, uhapšen je jutros na području Olova u velikoj policijskoj akciji u kojoj je privedena i bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić.

Akcija je, prema pisanju medija u Bosni i Hercegovini, usmerena protiv osoba osumnjičenih da su pomagale u skrivanju odbeglog Đorđa Ždrale. Hapšenje je potvrđeno iz Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Orićevo ime godinama se provlačilo i kroz estradne krugove. Fotografije sa poznatim srpskim pevačima izazivale su burne reakcije javnosti, a pojedine pevačice dovodili su u vezu s njim, zbog čega su morale javno da demantuju medijske napise.

Zbog fotografije sa Orićem Lukasu otkazan koncert

Krajem novembra 2025. godine fotografija Ace Lukasa u društvu Nasera Orića izazvala je brojne reakcije širom regiona. Na fotografiji koja je nastala tokom privatnog okupljanja u Sarajevu našao se i pevač Šerif Konjević.

Situacija je dobila i političku dimenziju kada se oglasio Milorad Dodik, a Olimpijski centar Jahorina otkazao je Lukasov koncert, koji je bio zakazan za 12. decembar.

Foto: Petar Aleksic/Kurir, instagram/naser.oric.67

Lukas je tvrdio da nije znao ko je čovek sa kojim se fotografisao, a kasnije se izvinio svima koje je njegov postupak povredio.

Oglasio se i sam Orić, tvrdeći da je upravo on inicirao fotografisanje sa srpskim folkerom.

– Digla se kuka i motika, a ja sam njemu prišao i zamolio ga za fotografiju – rekao je tada Orić.

Šerif Konjević priznao da poznaje Orića

O okolnostima pod kojima je nastala sporna fotografija govorio je i Šerif Konjević, koji je objasnio da je bio angažovan da peva na rođendanu prijatelja.

Konjević je potvrdio da lično poznaje Orića, ali je naglasio da tokom nastupa ne pravi razliku među ljudima na osnovu njihove nacionalne ili verske pripadnosti.

1/6 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

– Nasera poznajem lično, zašto ne? Znate da ja puno ne razmišljam kome pevam, ko god voli da me sluša ja mu pevam. Svim dobronamernim ljudima.

Konjević je potom objasnio da je bio angažovan na privatnoj rođendanskoj proslavi svog prijatelja, kao i da je te večeri njegova pažnja bila usmerena na Acu Lukasa, kojeg, kako je istakao, poštuje i ceni.

– Ja se ne plašim Nasera Orića ni Ace Lukasa. Pevao sam prijatelju na rođendanu. To je neko režirao, a i mene su potkačili. Nikad nikoga nisam vređao niti me zanima nečija vera – rekao je Konjević.

Stoja govorila da mu je pevala na svadbi

Još u junu 2006. godine Stojanka Novaković Stoja u intervjuu za magazin „Stori“ govorila je o tome da je tokom devedesetih pevala na Orićevom venčanju.

Nakon reakcija javnosti pevačica je pokušala da demantuje ovu informaciju, međutim, uredništvo pomenutog magazina saopštilo je da poseduje audio-snimak razgovora.

1/7 Vidi galeriju Stoja Novaković Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Print Screen

Keba demantovao da je boravio u njegovoj vikendici

Svojevremeno je pažnju javnosti privukla i zajednička fotografija Dragana Kojića Kebe i Nasera Orića, nastala u sarajevskoj dvorani „Mirza Delibašić“, tokom humanitarnog koncerta za pomoć stanovništvu poplavljenog Goražda.

U medijima su se pojavile tvrdnje da se njih dvojica poznaju još iz osamdesetih godina, kao i da je pevač navodno proveo dva dana u Orićevoj vikendici u Olovu, na čijem je području Orić jutros uhapšen.

1/4 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kojić je negirao i poznanstvo i boravak u njegovoj vikendici.

- Ne poznajem Orića! Moj posao je da pevam, a nikome ne pišu na čelu podaci iz lične karte. Nisam registrovao Nasera u bekstejdžu, a i da jesam, ne znam da li bih ga prepoznao. Ako sam se i slikao s njim, ne vidim ništa loše u tome. U njegovoj vikendici nikad nisam bio - rekao je tada Keba.

Foto: Print Screen Twitter

Nudio milion maraka za fotografiju sa Cecinog koncerta

Kada su pojedini bosanskohercegovački mediji 2014. godine objavili informaciju da je Orić bio u VIP loži na koncertu Svetlane Cece Ražnatović u Istočnom Sarajevu, Kurir ga je kontaktirao.

– Ne, nisam bio na Cecinom koncertu. Dajem milion maraka onom ko me je tamo uslikao – rekao je tada za Kurir.

Ipak, samo godinu dana ranije govorio je da rado odlazi na koncerte izvođača iz Srbije, navodeći nostalgiju kao razlog zbog kojeg sluša srpsku narodnu muziku.

Tom prilikom pomenuo je i susret sa Gocom Božinovskom, sa kojom se, prema sopstvenim rečima, kulturno pozdravio.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Olja Karleuša priznala da je sedela u njegovom društvu

Mediji su 2013. godine dovodili u ljubavnu vezu pevačicu Olju Karleušu i Nasera Orića.

Pevačica je demantovala navode o emotivnom odnosu, ali je potvrdila da je Orić dolazio na njene nastupe i da su u nekoliko navrata bili za istim stolom u većem društvu.

1/4 Vidi galeriju Olja Karleuša na Kopaoniku Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Slične glasine pratile su i Jovanu Tipšin, koja je kategorički tvrdila da nikada nije bila u vezi sa Orićem.

– Nasera Orića poznajem samo kao gosta koji je dolazio na moje nastupe u restoranu "Plaža" u Modracu – rekla je tada Jovana.

Pevačica je tvrdila da sa Orićem nikada nije ni razgovarala, da je na nastupe dolazio sa obezbeđenjem i da je priča o njihovoj vezi izmišljena. Posebno ju je pogodilo povezivanje sa njim jer je, kako je tada ispričala, izgubila brata u ratu u Bosni.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Damir Dervišagić, Pravo lice estrade, Kurir

Pre rata radio kao obezbeđenje beogradske diskoteke

Kontakti Nasera Orića sa svetom noćnog života datiraju još iz vremena kada je živeo i radio u Beogradu. Rođen je 3. marta 1967. godine u Potočarima kod Srebrenice. Pre početka rata u Bosni i Hercegovini radio je u policiji, a jedno vreme bio je angažovan i kao telohranitelj Slobodana Miloševića.

Prema ranijem pisanju, Orić je dodatno zarađivao radeći kao obezbeđenje tada popularne beogradske diskoteke „Metro“ u Knez Mihailovoj ulici.

1/8 Vidi galeriju Naser Orić Foto: Instagram/naseroric, ZORAN LESIC / AFP / Profimedia, Printscreen Facebook

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu nastavio je da radi u policiji, a tokom rata postao je komandant jedinica Armije BiH na području Srebrenice.

Haški tribunal ga je 2006. godine prvostepeno osudio na dve godine zatvora zbog odgovornosti za ratne zločine, ali je 2008. godine pravosnažno oslobođen. Pred Sudom Bosne i Hercegovine takođe je pravosnažno oslobođen 2018. godine u postupku koji se vodio zbog ubistava srpskih zarobljenika.