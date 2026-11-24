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Voditeljka Nikolina Pišek u podkastu je detaljno opisala, kako tvrdi, prvi fizički napad koji je doživela od svog tadašnjeg suprugaVidoja Ristovića. Incident se, prema njenim rečima, dogodio u Beogradu nakon večernjeg izlaska, a svedočila su mu dvojica muškaraca, od kojih je jedan bio policajac.

Izlazak koji se završio nasiljem

Gostujući u novoj epizodi podkasta „Bad Advice Club“ Mije Kovačić, Pišek se prisetila večeri koju je provela u klubu sa suprugom. Za susednim stolovima, kako je ispričala, sedeli su njegovi prijatelji. Navela je da je on te večeri popio više nego inače, dok ona tada još nije umela da prepozna znakove opasnosti.

– On je promenio fizionomiju, prestao je da govori i izvukao me iz tog kluba – kazala je.

Prema njenom iskazu, za njima su krenula još dvojica muškaraca, koji su potom ušli sa njima u automobil. Jedan je seo za volan, a drugi na mesto suvozača. Pišek je istakla da je vozač bio policajac.

1/4 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Kurir

Udarci i davljenje

Voditeljka je ispričala da je već pri ulasku u automobil osetila da nešto nije u redu, ali da tada još nije bila svesna koliko je situacija ozbiljna. Ubrzo je, kako tvrdi, počelo verbalno vređanje.

– Sela sam u auto svesna da nešto nije u redu, ali još nisam shvatala u kojoj sam meri ugrožena. Čim sam ušla u auto, doživela sam verbalno vređanje koje ne bih sada izgovarala. Dobila sam udarac u glavu jer sam uzela telefon. On mi je odmah oduzeo telefon da ga ne bih koristila. Dobila sam udarac u glavu tim telefonom – ispričala je.

Dodala je da ju je suprug potom izvukao iz automobila i odvukao ispred njega. Dvojica muškaraca koja su bila sa njima, prema njenim rečima, ostala su u vozilu i posmatrala šta se događa, povremeno gledajući kroz vetrobransko staklo i u svoje telefone.

– On je mene tada nekoliko puta udario na haubi, ljudi su normalno prolazili automobilima. Mislim da me je i davio, to je isto voleo da radi – rekla je Pišek.

1/7 Vidi galeriju Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Svedoci nisu reagovali

On se vratio u automobil, dok je Pišek ostala da stoji izvan njega, uverena da će otići. Međutim, kako je ispričala, viknuo joj je da uđe, nakon čega je jedan od muškaraca izašao iz vozila i uvukao je unutra.

Verbalno zlostavljanje, kako tvrdi, nastavilo se tokom čitave vožnje do kuće, ali je više nije udarao. Kada su stigli, suprug je otišao u stan, a ona je ostala da sedi u automobilu sa dvojicom muškaraca.

Pišek je prepričala razgovor koji je tada vodila sa suvozačem, koji joj je, kako kaže, sugerisao da ode u stan.

– Suvozač se okrenuo i rekao: „Hajde, idi gore.“ Ja sam rekla: „Ne bih, odvezite me do granice.“ To je bilo u Beogradu. On je rekao: „Jesi li normalna? On te voli, ovo je bio samo običan nesporazum.“ Rekla sam: „Ne morate me do granice, odvezite me na železničku stanicu.“ On je rekao: „Idi gore kući“ – prepričala je voditeljka.

1/5 Vidi galeriju Nikolina i Vidoje Foto: Nemanja Pančić, Damir Dervišagić

Pretio joj i pištoljem

U ranije objavljenom isečku iz iste epizode podkasta Pišek je izjavila da ju je suprug udario „mnogo puta“. Ispričala je i da je, kada je sa njim pokušala da razgovara o raskidu, seo pored nje, izvadio pištolj i stavio ga na sto.