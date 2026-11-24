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Fudbaler Vujadin Savić, sa kojim glumica Mirka Vasiljević ima četvoro dece, jednom prilikom izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama kada je javno podržao zabranu Europrajda. Međutim, rasprava se tu nije zaustavila, već je na društvenoj mreži Instagram usledila žestok prepiska sa jednom korisnicom koja je dovela u pitanje njegove stavove.

Do javnosti je dospela njegova prepiska sa jednom devojkom na Instagramu, koja se pitala zbog čega želi da zabrani Paradu. Ne samo što ima mišljenje o tome šta treba zabraniti ili ne, fudbaler se usudio i da vređa pripadnike LGBT populacije.

- Zabranite Paradu dok ja čovek sa četvoro dece ostavlja ženu kući da bih j***o k***e jer nisam išao u vojsku - glasio je komentar devojke, na šta je Vujadin Savić odgovorio.

1/8 Vidi galeriju Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Printscreen, Instagram

- Kad si već nekulturna i moram da se spustim na tvoj nivo... Još nekih dva, tri dana biću sam kući, pa bi bilo dobro da dođeš da i tebe iz**em. Ne brini, obavestiću i Mirku o tome - napisao je.

Nakon što mu je sagovornica uzvratila rečima: "Ah, te porodične vrednosti klasičnog seljačine", fudbaler je kratko poručio: "Kao što vidiš umem i to da budem, po potrebi".

Aleks Korać na slobodi

Javnost pomno prati i sudski epilog u koji je upletena transrodna starleta Aleks Korać, koja je provela više od godinu dana iza rešetaka u muškom odeljenju zatvora pod optužbom da je ucenjivala Vujadina Savića.

Prema navodima iz istrage, fudbaler je u tužilaštvu izjavio: "Tražila je 50.000 evra, nisam znao gde mi je glava“. Nakon izlaska na slobodu sa nanogicom, Aleks Korać se odmah oglasila na Instagramu, objavivši niz provokativnih fotografija iz lifta i kadrove na kojima nasmejana pozira u opuštenom izdanju sa dekolteom u prvom planu.

1/5 Vidi galeriju Pokušala da ucenjuje Vujadina Savića Foto: Printscreen Instagam

Mirka predložena za svedoka, ali se nije pojavila

U postupku koji se vodi protiv Aleks Korać, Vujadin Savić je upravo svoju nevenčanu suprugu Mirku Vasiljević predložio za svedoka. Ipak, glumica se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Mirka Vasiljević je ranije za medije otvoreno govorila o izazovima i opstanku u bračnoj zajednici, naglašavajući da recept za idealan odnos ne postoji.

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević Foto: M.M./ATAImages

"Sigurna sam ko uđe u odnos, ulazi sa željom da to bude za ceo život. Ne postoji tajna, treba imati razumevanja, neophodno je pomeriti granice i izbrojati čak do sto. Nekada sagledati i iz drugog ugla, podeliti sa pravim ljudima, čuti savet i raditi na sebi. Verujem u rečenicu 'šta god da je, proći će'. Treba razmišljati o deci, ali treba se i posvetiti sebi, nekada je to da ćutite i gledate u jednu tačku, nekada da kupite nešto sebi, a nekada je i da se izvrištite na kraju krajeva. Treba naći vreme za vas dvoje, jer tada može da se nađe rešenje. Uvek gledam da Vujadin i ja budemo tu jedno za drugo, a onda deca, jer da nema nas ne bi bilo ni njih", rekla je tada.