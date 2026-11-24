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Ana Rajković i njen partner Predrag Rajković često su menjali svoje mesto stanovanja, zbog angažmana srpskog fudbalera širom sveta. Trenutno žive u Saudijskoj Arabiji, a Ana je sada podelila snimak koji budi jezu.

Na društvenoj mreži Instagram objavila je video gde sa svojom decom napušta zgradu zbog aktiviranog alarma za požar.

U porodičnom stanu Rajkovića zavladala je drama kada se oglasio protivpožarni alarm, usled čega su liftovi u višespratnici automatski blokirani i stavljeni van funkcije.

Zbog novonastale situacije, Ana nije imala izbora već je sa decom morala da se evakuiše stepeništem za hitne slučajeve.

Ona je zabeležila trenutak dok su se peške spuštali sa visokog 19. sprata ka izlazu iz zgrade, pridržavajući se svih bezbednosnih protokola.

Iako situacija nimalo nije bila prijatna, s obzirom na spratnost i činjenicu da je bila sa mališanima, Ana je ostala pribrana i uspešno su napustili objekat dok se ne utvrdi uzrok aktiviranja alarma.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

U Beogradu imaju stan od 275 kvadrata i vilu na Kosmaju

Iako žive daleko od Srbije, poznati par je vlasnik velelepne nekretnine u prestonici. Svojevremeno se spekulisalo da su prodali luksuzni stan na Vračaru u kojem su živeli pre selidbe, ispostavilo se da to nije tačno. Naime, Ana je nedavno njihovu nekretninu u srcu Beograda oglasila za izdavanje, čime je stavila tačku na priče o prodaji stana.

Reč je o luksuznom dupleksu površine čak 275 kvadratnih metara, koji je u potpunosti renoviran i moderno opremljen. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja poseduje lift, a među dodatnim sadržajima su i kamin, kao i prostrane terase.

1/10 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Prema informacijama iz oglasa, mesečni zakup iznosi 3.500 evra, dok je depozit obavezan. Režije na mesečnom nivou iznose oko 200 evra.

Podsetimo, bračni par kada boravi u Beogradu, više nije u tom stanu, već su kupili luksuznu kuću na Kosmaju za koju su izdvojili 300.000 evra.

Supružnici, koji podižu troje mališana, želeli su da svojoj porodici obezbede što zdravije uslove za život, zbog čega su sa nestrpljenjem iščekivali prelazak u prirodu. Njihov novi porodični kutak ima površinu od 155 kvadratnih metara i prostire se na placu od 10 ari.

Kurir.rs