Slušaj vest

PevačicaSara Reljić ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je ispričala zanimljivu, ali i pomalo neverovatnu priču iz svoje karijere.

Iako iza sebe ima brojne muzičke projekte i nastupe, jedan angažman posebno joj je ostao u sećanju zbog činjenice da od njega nije zaradila apsolutno ništa.

Naime, Sara je na Instagramu otkrila da je upravo njen glas u jednoj dečjoj pesmici koja je na Jutjubu dostigla neverovatnih 21 milion pregleda. Iako je pesma ostvarila veliki uspeh i godinama je dostupna velikom broju gledalaca, pevačica tvrdi da od njene popularnosti nije imala nikakvu finansijsku korist.

Spontana saradnja

- Pesma koju sam otpevala, koja ima 21 milion pregleda, a ja ni centa nisam dobila - započela je Sara, iznenadivši mnoge ovim priznanjem.

Kako je objasnila, čitava saradnja dogodila se sasvim spontano, a snimanje je trajalo svega petnaestak minuta. U tom trenutku nije ni razmišljala o mogućoj zaradi, niti je očekivala da će pesmica jednog dana postati toliko popularna.

1/5 Vidi galeriju Sara Reljić Foto: Printscreen Instagram, Kurir/M.K., Kurir Televizija

- Jel ste znali da sam ovo ja? Dobro, ne mogu da kažem, ja sam rekla: "Ljudi, ja ću ovo da vam otpevam, dok sam čekala taksi, bukvalno sam u 15 minuta otpevala, i nisam tražila nikakve pare" - ispričala je pevačica.

Sara je potom priznala da joj tada nije ni padalo na pamet da bi pesma mogla da dostigne milionske preglede, zbog čega nije insistirala na honoraru niti razmišljala o tome kakav bi uspeh mogla da ostvari.

- Nisam znala da će da ima 21 milion - dodala je ona.

Ipak, kada se danas osvrne na sve, sedam godina nakon što je snimila pesmu, pevačica ne krije da joj nije svejedno što nije ostvarila nikakvu zaradu od projekta koji je dostigao toliku gledanost.

Uzima dobar bakšiš

Inače, Sara važi za pevačicu koja je dosta angažovana na privatnim veseljima na kojima uzima dobar bakšiš o čemu je svojevremeno govorila.

- Bio je jedan nastup gde sam stvarno uzela 5.000 evra i nekada se desi u jako retkim i lepim situacijama da bude jedna cena, a preko bakšiša se uzme još dodatno. Jednom se desilo da sam bukvalno rekla ljudima: "Ne morate ni da platite uzela sam u bakšišu i više nego dovoljno."

1/5 Vidi galeriju Sara Reljić Foto: Printscreen/TikTok, Kurir Televizija, Kurir

Pevačica je govorila i o neprijatnim iskustvima tokom nastupa na romskim veseljima, gde se, kako kaže, dešavalo da se pojedinci ponašaju agresivno, ali i da ne isplate dogovoreni honorar.

-Da, ima. Bilo je svega i svačega. Čak i kada radimo zajedno sa nekim muškim kolegama, njih boli uvo. Oni stave nas žene da pevamo tamo. Pa šta sad što se ponašaju malo agresivno, to njih ne interesuje. Oni su umorni, oni sednu. Bilo je baš neprijatnosti, ali znala sam i ja da se izborim sa tim. Uzmem i sednem i kažem: "Ako nećete da me platite, ne morate. Ja ovo neću da trpim." Milion puta nisu isplatili - rekla je ona ranije za Blic.