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Pevačica Indira Radić svoju muzičku karijeru započela je početkom devedesetih godina, njen životni put nije bio nimalo lak, ali je uprkos svemu, uspela da se ostvari na svim životnim poljima.

Indira je rođena 1966. godine nedaleko od Doboja. Zanimljivo je da je ime dobila u čast indijske premijerke Indire Gandi, čijim je političkim angažmanom njen otac bio fasciniran.

Indirini roditelji uočili su njen dar za pevanje veoma rano, pa je Radićeva još od malih nogu učestvovala na brojnim muzičkim takmičenjima.

Ipak, malo ko zna da je Radićeva pre muzičke karijere radila kao medicinska sestra, a svojevremeno je govorila o tom periodu svog života.

Iako je pevanje oduvek bilo njena ljubav, Indirina majka smatrala je da bi njena ćerka trebalo da pronađe neko "ozbiljnije zanimanje" za sebe.

- Najviše zbog majke, koja nije želela da postanem pevačica, ja sam upisala medicinsku školu. I daljina mi je predstavljala problem. Najbliža muzička škola bila je u Banjaluci, ali je taj grad od Dragalovaca udaljen gotovo šezdeset kilometara. Sa druge strane, Doboj, koji je skoro upola bliži, imao je samo medicinsku školu. Odabrala sam da putujem svakoga dana, ali da spavam kod kuće - rekla je Indira jednom prilikom za Kurir i nastavila:

- Ostao mi je u lepom sećanju rad u bolnici u Hrvatskoj. Kolege su me mnogo volele zbog moje neposrednosti. Muziku nisam zapostavljala, stalno bih pevala, kako pacijentima, tako i kolegama. S nekima sam ostala i do danas u kontaktu.

Godina 1992. bila je važna za njenu muzičku karijeru jer je tada snimila prvi album u produkcijskoj kući "Južni vetar".

Ona je za snimanje prve ploče izdvojila 20.000 maraka, ali nije mogla da je dobije budući da je u Jugoslaviji počeo rat, te je koridor bio zatvoren.

indira radić

1/4 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Youtube, Screenshot, Printscreen

Nema sumnje da je Indira obeležila početak dvehiljaditih, kada je bila najpopularnija i najtiražnija pevačica u zemlji 2004. i 2005. godine.

Kada je reč o njenom ljubavnom životu, Indira je sina Severina rodila kada je imala 25 godina. Međutim, sukobi sa tadašnjim suprugom ubrzo su počeli.

Nakon razvoda, prošla je kroz težak period tokom kojeg se borila za starateljstvo nad naslednikom.

1/9 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Instagram

- Moj život, pogotovo u tom periodu, bio je pun trnja, izazova, iskušenja, suza, tuge, bola. Išla sam i borila se kao moreplovac. Da sam bila slabić i kukavica, ne bih opstala. Moj bivši je sam uzeo dete, tad sam htela da umrem - rekla je jednom prilikom za medije.

Nakon borbe i suđenja koja su se vodila u Bosni i Srbiji, sud je doneo odluku da sin zvanično pripadne njoj.

Pevačica danas ne krije ponos kada govori o Severinu, ističući da je postao divan i odgovoran čovek koji se brine o svojoj porodici.

Dodatnu sreću u njen život unela je i snaha, koja je Ruskinja i sa kojom ima sjajan odnos.

Folk zvezda rešila je da se udalji od estradnog života i medijskih događaja, a mir je pronašla na Kosmaju.