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Viki Miljković otvoreno je govorila o privatnom životu, odnosu sa kumom Svetlanom Cecom Ražnatović, ali i o promenama kroz koje je prošla nakon porodičnih gubitaka.

Iako je publika godinama navikla da Cecu i Viki viđa na javnim događajima i muzičkim okupljanjima, njihovo prijateljstvo traje mnogo duže od njihovih estradnih karijera, a krunisano je i kumstvom kada se Viki udavala za supruga Dragana Taškovića Tašketa.

Njihov odnos opstao je uprkos brojnim obavezama, poslovnim angažmanima i porodičnim odgovornostima, a pevačice su tokom godina pokazale koliko im znači bliskost koju su izgradile.

Ipak, mnoge je zanimalo zbog čega se dve kume ne posećuju na dan krsne slave. Viki je objasnila da razlog nije nikakav nesporazum, već jednostavno činjenica da obe slave isti slavu Sveti Nikola i imaju veliki broj gostiju i obaveza tokom slavskog dana.

- I ona ima puno gostiju, ali i ja. Ne stižemo da dođemo, jedne godine sam ja kasno stigla kod nje da odem, a ona je nekih ranijih godina dolazila kod mene kada sam slavila po tri dana, pa je mogla treći dan da dođe - objasnila je Viki.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković i Scetlana Ceca Ražnatović Foto: Ilija Ilić, Kurir, M.M./ATAImages

Pored priče o dugogodišnjem prijateljstvu sa Cecom, Viki se dotakla i veoma emotivne teme koja je obeležila njen privatni život. Nakon smrti roditelja i rođenog brata Vladice, pevačica je odlučila da preuzme važnu porodičnu odgovornost i nastavi tradiciju koja se godinama negovala u njihovom domu.

Reč je o krsnoj slavi Aranđelovdan, koju je ove godine prvi put samostalno obeležila u svom domu, sekući slavski kolač u čast roditelja i pokojnog brata. Ovaj čin za nju ima posebno značenje, budući da na taj način čuva uspomenu na najbliže i tradiciju koju su joj ostavili.

Kako je objasnila, u njenoj porodici već se tradicionalno slavi Sveti Nikola, koji je krsna slava porodice njenog supruga Dragana Taškovića Tašketa, ali će od sada obeležavati i Aranđelovdan.

- Naša slava je Sveti Nikola, to je slava Tašketove porodice i naše kuće. To slavimo tradicionalno, a ove godine prvi put sam ja preuzela da sečem kolač iliti preslavu koja je ostala od mojih roditelja i pokojnog brata, Aranđelovdan. Ovaj put dve slave u kući - rekla je ona.

Foto: Ilija Ilić

Viki je otkrila i da prošle godine Aranđelovdan nije obeležavan, ali da je sada odlučila da se porodična tradicija nastavi. Prvo okupljanje tim povodom organizovano je u najužem krugu porodice, što je za pevačicu predstavljalo poseban i emotivan trenutak.

- Prošle godine nismo obeležili, ove godine prvi put sečemo kolač i u najužem krugu porodičnom to obeležavamo. Sveti Nikola je slava koju tradicionalno slavimo, to je kao Ivkova slava - rekla je Viki za emisiju „Premijera - Vikend specijal“.



