Slušaj vest

Savo Perović karijeru je započeo u "Zvezdama Granda" da bi se potom okušao i u rijalitiju.

Tamo se pokazao kao nekonfliktna ličnost, a podršku iz spoljnog sveta sve vreme mu je pružala majka Suzana. Sa njom se pre nekoliko dana pojavio i na koncertu Emine Jahović u Sava centru.

Njegovo odrastanje, kako je ispričao za Blic, obeležili su problemi koje je njegov otac pravio pod uticajem alkohola. Ipak, Savo kaže da njenog tata nije bio alkoholičar, već osoba na koju je alkohol kada ga popije loše uticao.

Otac ne pije već 20 godina

- Ja ga nikada ne bih svrstao u takvu kategorizaciju iz razloga što smatram da bi onda on trebao da bude svaki dan neko ko vapi za alkoholom. Moj otac nije bio taj profil ličnosti, bio je profil ličnosti na koje alkohol nije dobro uticao. Onog trenutka kada bi on popio alkohol, on bi postao agresivniji. Tako da mu ne bih pripisao da je bio alkoholičar. Trebalo mu je dosta vremena da i on sam to shvati jer on nije bio na nekom lečenju, on je sam to prelomio i odlučio da neće piti jer ne utiče dobro na njega i evo ja mislim sigurno da ima sada već bar 20 godina da ne pije, da nije okusio alkohol - izjavio je pevač.

1/5 Vidi galeriju Savo Perović s majkom Suzanom Foto: Kurir



Njegova majka je dva puta odlazila od njegovog oca i vraćala se, a treći put je presekla i razvela. To je uradila kada je rodila drugog sina, Savinog deset godina mlađeg brata. Perović priznaje da je majku nagovarao na taj potez.

Teško podnosi situaciju između roditelja

- Ja sam neko ko je svakako sve to teško podnosio. Trudio sam se uvek u svemu tome da nekako budem jak. I danas kada se, slobodno mogu da kažem jedna zrela osoba, vrati unazad i posmatra tog dečaka tada, shvatam da sam bio jako hrabar. Ja sam neko ko je od samog starta svoje svesti, kada sam već postao svesan tih stvari da su te stvari ružne, na neki način terao svoju mamu da prekine sa njim. Smatrao sam da je ta veza toskična. Samo što su tada bila neka druga vremena. Ona je vaspitana nekako drugačije i ušla je mlada, da je sramota razvesti se, šta će ona da radi. Ona je za sebe mislila da je na neki način nesposobna, nije mogla da se snađe i onda kao "Bolje ćutati i trpeti dok dete odraste, pa ćeš lako" - ispričao je pevač i istakao da smatra da je danas toga mnogo manje i da je vreme drugačije.

Foto: Petar Aleksić

Njegov otac živi u selu iznad Virpazara, gde brine o svojoj majci koja ima 96 godina.

- Bilo je skoro, možda pre nekih dve godine, da sam se prvi put otvorio prema njemu u smislu da sam mu možda rekao kada me negde poslednji put, da kažem, napao baš iz ovog razloga što kada dođem javno i nešto kažem. Imao sam tada jednu potrebu da se izdušim. Jesam uspeo sam, i onog trenutka kada sam to uradio kao da su svi neki demoni izašli iz mene - kaže Savo i otkriva da u jednom trenutku njih dvoje nisu komunicirali.

- Imao sam taj jedan momenat okršaja sa njim i nismo pričali isto u tom jednom trenutku možda par meseci, ali imao sam potrebu da mu sve kažem šta mi je na duši da bih se očistio, ali mu jesam oprostio i danas sam stvarno po tom pitanju sasvim okej - ispričao je pevač.