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Goran Stojićević Karamela govorio je o svom poslu i karijeri, te je otkrio i svoje strahove groz godine rada.

Čuveni imitator prisetio se početka i performansa koji su morali da budu besprekorni.

"Mora sve da bude savršeno"

- Imao sam uvek strah kako će ljudi to da prihvate. U Crnoj Gori i u svetu sam najbolje prolazio sa imitacijama. Ti ljudi su rasli uz neke druge kanale koji su imali zabavu takve vrste, ali su imali i više ljudi koji su se bavili takvim humorom.Imitacija performans presvlačenje, mada ima tu i preterivanja. Ima tu mini suknja, a ima i kraća mini suknja. Može tu da se pretera naravno. Mora tu da bude savršenstvo, depilacija, epilacija... Brena mi je rekla: "Mene moraš tako da radiš, ja nemam dlake - govorio je Karamela i dodao:

Foto: Dejan Milićević

- Tog trenutka kad izađem na binu ne postojim ja kao Goran, već sam ja Brena, Marina Perazić.

Bez naslednika

Stojićević je govorio i o nasledniku koji se nikada nije pojavio, te je on jedini na našim prostorima koji se bavio pomenutim poslom.

1/6 Vidi galeriju Karamela Foto: Printscreen/Youtube

- Mnogi su me pitali zašto se niko nije pojavio posle mene... Ružno je za sebe da kažem sve lepo, ali mora neko da bude talentovan. Ja sam neko ko je jako cenio te pevačice, išao sam na turneje sa Cecom, Brenom. Možda zvuči neskromno, ali kada se pojavi jedan u milion, jako je teško da se desi još jedan. Meni je krivo što nisam imao nekog naslednika. Jedno je kad neko otvara usta smo, a totalno je drugo kad se radi traka i kad se i glasom imitira - govorio je Goran u podkastu Žena.rs.

Reči Zane Nimani

Goran je otkrio da je u trenutku najveće slave postao pun sebe, ali da mu je na to skrenula pažnju Zana Nimani.

- Jednom prilikom Zana Nimani mi je rekla da sam promenio ponašanje, mislio sam da hoće da kaže da sam skrenuo. Zapravo je rekla da sam postao pun sebe. A to se svakome dešava, verujte mi. Ljudi nisu svesni, a nema ko da im kaže. Onda grade stav da su nedodirljivi, a to nije tako. Svi mi idemo na sahrane, rođendane, svi plačemo, kada su osećanja u pitanju nema pošteđenih. Nisam se mnogo promenio, imam prijatelje sa kojima se godinama družim. Estrada uzme malo pamet, ako nema ko da ti kaže, postaješ nenormalna ličnost i gubiš tlo pod nogama i osećaj za realnost.