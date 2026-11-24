VELJKO I BOGDANA DANAS SLAVE! Ovaj datum je za njih poseban: Cecin sin se oglasio i uputio jasnu poruku: Ovako su izgledali na venčanju (FOTO)
Sin Svetlane Cece Ražnatović Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana Ražnatović slave sedmu godišnjicu braka.
Oni od jutra na društvenim mrežama dobijaju čestitke sa željom da do kraja života ostanu zajedno.
Veljko je na svom profilu objavio fotografiju s venčanja i napisao:
- U ljubavi sjedinjeni, pred Bogom blagosloveni.
Veljko i Bogdana su nakon venčanja kratko živeli u Beogradu. Preselili su se u njen rodni grad Titel gde odgajaju svoja tri sina.
Podsetimo, njihova ljubav krunisana je venčanjem u Hramu Svetog Save, a tokom crkvenog čina Bogdana je nosila Cecinu venčanicu i time još jednom ukazala poštovanje prema svojoj svekrvi.
To nije bila jedina venčanica koju je ponela tog dana, jer je nosila još dve. Građanski brak sklopili su u luksuznom novobeogradskom hotelu gde je održano i gala svadbeno veselje.
Inače, Bogdanu i veljka spojila je njegova sestra Anastasija.
- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - ispričala je Anastasija jednom prilikom.
Bogdana i veljko se u Titelu bave stočarstvom. Imaju farmu svinja i tom poslu su posvećeni. Imaju i pomoć njenih roditelja, koji žive u istom gradu, a bave se uzgajanjem i prodajom pilića.
Bogdana ima sve sestre. Nataša ima svoj privatni biznis i još uvek nije u braku, dok je Bojana udata za sina Goce Božinovske Mirka Šijana sa kojim ima dva sina. I oni rade sa pilićima.