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Više javno tužilaštvo u Nišu naložilo je hapšenje bivšeg rukometaša Vladimira Mandića, međutim prilikom akcije nije pronađen na adresi stanovanja. On je u braku sa suprugom koja je 15 godina mlađa od njega.

Naime, Više javno tužilaštvo u Nišu naložilo je hapšenje bivšeg rukometaša Vladimira Mandića vlasnika i odgovornog lica privrednog društva "Manco plus" d.o.o. iz Beograda, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica prilikom sprovođenja projekta finansiranog sredstvima Evropske unije.

1/6 Vidi galeriju Vlada Mandić Foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Ljubav sa 15 godina mlađom studentkinjom

Bivši sportista je godinama privlačio pažnju javnosti i svojim privatnim životom. Mandić se nakon šest godina veze oženio sa Jasminom Trnavac, lepom studentkinjom iz Sevojna, a njihovo upoznavanje počelo je kada je ona došla da iznajmi stan u njegovoj zgradi.

Ubrzo su otpočeli zajednički život, ističući u više navrata da im je brak puka formalnost, a pre odlaska pred matičara dobili su troje dece. Pored njih, Mandić iz prvog braka ima i ćerku Stašu, koja s majkom živi u Novom Sadu.

1/16 Vidi galeriju Oženio se Vlada Mandić Foto: Printscreen/Instagram

"Vladimir ne provodi mnogo vremena kod kuće"

O funkcionisanju njihove zajednice i Mandićevom načinu života svojevremeno je otvoreno govorila i sama Jasmina Trnavac, naglasivši da sportista, uprkos tome što je često savetuje i kritikuje, nije preterano zahtevan: "Smatram da svaka žena tokom svađe mora da nauči kada je vreme da se povuče. Vladimir, ne provodi mnogo vremena kod kuće, a kada je tu trudim se da ga ne opterećujem bespotrebnim pričama i problemima. Deca mu nedostaju, pa uživa da mi pomogne, mada ja to od njega ne tražim. Vodim se savetom koji mi je davno jedna gospođa dala – 'Ako suprug nije raspoložen da se bavi decom, nemoj da se svađaš sa njim jer muškarci postaju svesni da su roditelji tek kada mališani napune tri godine'. Ova rečenica se u našem slučaju pokazala kao tačna, jer koliko god želeo, Vlada se još uvek vrlo bojažljivo odnosi prema Savi, dok je sa Petrom veoma blizak odnos".

"Dobra je i fleksibilna osoba"

O svojoj izabranici i razlozima zbog kojih funkcionišu uprkos razlici u godinama, govorio je i sam Mandić: "Venčali smo se jer smo u tom momentu osetili da treba, ali ni meni ni njoj taj papir ništa ne znači. Odlično se slažemo iako je ona od mene mlađa 15 godina. Dobra je, fleksibilna osoba koja za mene, moje postupke, odsustva, nervoze i sve druge moje mane ima puno razumevanja".

Nekadašnji rukometaš je tada dodao i šta mu je najbitnije kod partnerke: "Ona nema ispade poput mojih. Divna je, iz dobre je porodice, nije ljubomorna i odlično zna šta je meni najvažnije. Da bude dobra majka i ne osvrće se na spletkarenja okoline. Da bude fokusirana na porodicu i svoj posao".