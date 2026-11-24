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Nova pesma Ane Mašulović nosi simboličan naziv "Lavica", a ako je suditi po njenim rečima, pevačica i privatno ima vrlo jasnu filozofiju kada su ljubav i žensko samopouzdanje u pitanju.

Na pitanje da li je neka žena ikada pokušala da joj preuzme muškarca, Ana nije dugo razmišljala.

- Pa, sigurno je bilo pokušaja - priznala je uz osmeh, a onda izgovorila rečenicu koja bi mogla da postane pravi ženski manifest:

- Ne verujem da žena može da ti preuzme muškarca ako taj muškarac ne želi da bude preuzet.

Ipak, ono što je usledilo još je zanimljivije. Ana je otkrila kako se, po njenom mišljenju, ponašaju prave lavice kada se nađu u ljubavnom trouglu.

- Posmatraju, procene situaciju, a onda… ako shvate da moraju da se bore za nešto što je njihovo, uglavnom izgube interesovanje. Ne treba se takmičiti za nečiju pažnju. Mislim da žena treba da zna koliko vredi.

A da li je i sama nekada zbog ljubavi morala da proguta ponos? Odgovor je bio iskren, ali i prilično duhovit.

- Jesam, naravno. Kakva bi to ljubav bila ako bar jednom ne progutaš ponos, ne skočiš sebi u usta ili se ne sapleteš o sopstvene principe - nasmejala se pevačica.

Čini se da se upravo između te dve krajnosti - spremnosti da zbog ljubavi pogazimo sopstvene principe i odluke da nikada ne molimo za nečiju pažnju - krije poruka njene nove pesme.

Ana je 19. novembra predstavila singl "Lavica", kojim je publici ponudila drugačiju, odlučniju muzičku stranu. Pesma govori o samostalnosti, samopoštovanju i snazi da se nastavi dalje bez osobe koja više ne ume da prepozna nečiju vrednost.