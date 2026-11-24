Slušaj vest

Nekadašnji rukometni reprezentativac Vladimir Mandić, čije je hapšenje naložilo Više javno tužilaštvo u Nišu zbog sumnje na zloupotrebu položaja odgovornog lica, godinama je punio novinske stupce ne samo zbog sportskih i poslovnih uspeha već i zbog burnog ljubavnog života.

Važio je za jednog od najvećih zavodnika na domaćoj javnoj sceni, a među ženama sa kojima je bio u vezi ili su ga mediji povezivali bilo je pevačica, glumica, manekenki i nekadašnjih misica. Ipak, nakon jednog propalog braka i nekoliko javnih romansi, skrasio se pored 15 godina mlađe Jasmine Trnavac.





1/6 Vidi galeriju Vlada Mandić Foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Kristina Bekvalac mu bila velika ljubav

Jedna od velikih ljubavi nekadašnjeg rukometaša bila je Kristina Bekvalac, modna stilistkinja i rođena sestra pevačice Nataše Bekvalac.

Njihova veza bila je turbulentna, a mediji su svojevremeno izveštavali o čestim raskidima i pomirenjima. Zanimljivo je da je upravo Mandić, dok se zabavljao sa Kristinom, imao ulogu u upoznavanju Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, ali i sa Ljubom Jovanovićem, Natašinim drugim suprugom.

O tome je svojevremeno i sam govorio, ističući da mu je žao što njihov brak nije opstao.

1/8 Vidi galeriju Nataša i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

Zabavljao se sa Jelenom bin Drai

Pre nego što je otišla u Ujedinjene Arapske Emirate, gde je izgradila poslovnu imperiju i udala se za imućnog biznismena Saida bin Draija, nekadašnja misica Jelena Jakovljević bila je u vezi sa Mandićem.

U to vreme ona je gradila manekensku karijeru, dok je Vlada bio uspešan rukometaš. Mediji su spekulisali da su njihovom odnosu smetale brojne priče o njegovim vezama sa drugim ženama.

Pored Jelene bin Drai, u njegovom ljubavnom životu pominjala se i Jelena Jevremović, ćerka pokojnog pevača Mikija Jevremovića.

1/9 Vidi galeriju Jelena Bin Drai nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT, Instagram

Sa Cecom ga povezivali još 2004. godine

Ljubavni život rukometaša bio je posebno interesantan javnosti kada su počele da kruže priče o njegovoj navodnoj vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Njih dvoje su navodno prvi put bili zajedno 2004. godine, a kontakt su obnovili osam godina kasnije. Prema tadašnjim medijskim saznanjima, Mandić je pevačici poslao poruku podrške dok je bila u kućnom pritvoru, nakon čega su ponovo počeli da komuniciraju. Ipak, njihova navodna romansa nije dobila javnu potvrdu.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir TV

O prvom braku godinama je ćutao

Mandić je bio oženjen Novosađankom Jelenom Višekrunom, sa kojom je dobio ćerku Sašu. Iako je njegov ljubavni život bio predmet interesovanja javnosti, o razvodu dugo nije želeo da govori.

– Razveo sam se s bivšom ženom pre tri godine, ali nikad nisam pričao o tome – rekao je tada Mandić.

O razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog braka nije želeo da se izjašnjava.





Marija Petronijević se uselila kod njega

Posebnu pažnju javnosti privukla je njegova veza sa glumicom Marijom Petronijević, koja je stekla veliku popularnost ulogom u seriji „Selo gori, a baba se češlja“.

Njihova ljubav počela je 2012. godine, a glumica se nakon nekoliko meseci zabavljanja uselila kod rukometaša.

Ipak, veza nije opstala. Nakon nekoliko pokušaja pomirenja, par je 2013. godine definitivno raskinuo. Prema tadašnjim tvrdnjama izvora bliskih paru, poslovne obaveze i njegova česta putovanja bili su jedan od razloga zbog kojih su se udaljili.

"Nas dvoje nismo u kontaktu, iako o toj devojci mislim sve najbolje", rekao je Mandić posle raskida.

1/7 Vidi galeriju Marija Petronijević život na selu Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

Ana Nikolić govorila o njemu, on demantovao vezu

Krajem 2013. godine u javnosti su se pojavile informacije da je Mandić uplovio u romansu sa Anom Nikolić. Dodatnu pažnju privukli su navodi da su pevačica i nekadašnji rukometaš viđeni kako razmenjuju nežnosti u jednom beogradskom kafiću.

Ana je kasnije o njemu govorila biranim rečima, ističući da potiče iz patrijarhalne porodice i da kod njega ceni vrednoću, poštenje i čast. Mandić je, međutim, demantovao priče o romansi.

– Poznajem Anu, to da, dobra mi je drugarica i nije istina da smo se ljubili – rekao je tada.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Povezivali ga sa dve bivše ljubavi Vladimira Stojkovića

Među poznatim damama koje su mediji dovodili u vezu sa Mandićem našla se i manekenka Bojana Rajić, bivša supruga golmana Vladimira Stojkovića. Njihova navodna romansa, međutim, nikada nije potvrđena.

Za razliku od Bojane, još jedna nekadašnja partnerka poznatog golmana, manekenka Dejana Živković, javno je obelodanila vezu sa Mandićem.

Iako je u početku demantovala medijske napise, Dejana je u maju 2014. godine na Fejsbuku objavila zajedničku fotografiju sa rukometašem i otkrila da su zajedno. Ni ta ljubav nije potrajala.

1/9 Vidi galeriju Bojana Rajić Foto: F.S./ATAImages, ATA images, Društvene Mreže

Srce mu osvojila 15 godina mlađa studentkinja

Žena koja je uspela da zadrži Mandićevu pažnju i sa kojom je osnovao porodicu jeste Jasmina Trnavac, rodom iz Sevojna.

Njihovo upoznavanje dogodilo se sasvim slučajno, kada je Jasmina, tada studentkinja diplomatije i bezbednosti, došla da iznajmi stan u zgradi čiji je Mandić vlasnik.

Ubrzo su započeli zajednički život, a 2015. godine dobili su prvog sina Petra. Iako je Mandić svojevremeno govorio da ne namerava ponovo da se ženi jer smatra da formalizovanje veze može da pokvari odnos, nekoliko godina kasnije promenio je mišljenje.

Jasmina i Vlada venčali su se 2020. godine u manastiru Hercegovačka Gračanica u Trebinju. U januaru 2025. godine organizovali su i raskošno slavlje u jednom restoranu, a posebnu pažnju privukla je mlada koja je za tu priliku odabrala crnu haljinu.

1/16 Vidi galeriju Oženio se Vlada Mandić Foto: Printscreen/Instagram



– Vladimir, ne provodi mnogo vremena kod kuće, a kada je tu trudim se da ga ne opterećujem bespotrebnim pričama i problemima – ispričala je Jasmina.

Objasnila je da njen suprug uživa u vremenu provedenom sa decom, ali da od njega ne zahteva da joj pomaže oko svih roditeljskih obaveza.

Mandić je, s druge strane, isticao da njegova supruga ima mnogo razumevanja za njegova odsustva, nervozu i poslovne obaveze.

Priznao da je varao bivše devojke

O svojoj burnoj ljubavnoj prošlosti Mandić je otvoreno govorio u novembru 2021. godine, gostujući u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.

– Varali su i mene, a varao sam i ja. Drugo su veze i vezice, drugarstva, a drugo je brak – priznao je nekadašnji rukometaš.

Tom prilikom otkrio je i da su u njegovom životu postojale dve fatalne žene, ali da je na njega najjači utisak ostavila sadašnja supruga Jasmina. Identitet druge žene nije otkrio.