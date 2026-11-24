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Aleksandra Mladenović ima veliku podršku svoje porodice. Njeni roditelji se trude da žive daleko od javne scene, ali s vremena na vreme pevačica pokaže na društvenim mrežama kako izgleda njeno vreme koje provede sa porodicom.

Tako je sada na svom Instagram storiju objavila fotografiju iz automobila sa svojim ocem.

- Tatina ćerka - napisala je Aleksandra.

Inače, iza njenog uspeha krije se priča o velikoj ljubavi, podršci i odricanju njene porodice, koja je od prvog dana verovala da će Aleksandra jednog dana ostvariti svoje muzičke snove. Pevačica danas uživa u popularnosti i uspešnoj karijeri, ali ne zaboravlja ko je bio uz nju onda kada je tek pokušavala da pronađe svoje mesto na estradi.

Da je posebno vezana za oca, Aleksandra je još jednom pokazala na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Cvetković Photography, Youtube, ATA images, Marko Karović

Njena objava privukla je pažnju pratilaca, a mnoge je podsetila na priču o počecima njene karijere, kada su roditelji morali da donose teške odluke kako bi joj omogućili da se bavi muzikom.

O tome je svojevremeno govorio i Aleksandrin otac. Tada je otkrio koliko je porodici značilo da ćerka dobije priliku da se takmiči u "Zvezdama Granda", ali i koliko su bili spremni da se žrtvuju zbog njene budućnosti.

Kako je ispričao, nije mu bilo važno šta će morati da uradi, čak ni da proda sve što poseduje, samo da Aleksandra dobije šansu da pokaže šta ume.

Posebno se prisetio njenog odlaska u Beograd, gde je kao veoma mlada započela potpuno novo poglavlje života. U prestonicu nije stigla sa velikim prtljagom niti obezbeđenim luksuzom, već sa svega nekoliko osnovnih stvari. Sa sobom je ponela dva tanjira, dve kašike, dve viljuške, šerpu i posteljinu.

Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen Instagram

Za njenu majku taj odlazak bio je posebno težak. Brinula je kako će se Aleksandra snaći sama u velikom gradu, daleko od porodice i poznatog okruženja. Ipak, želja da ćerki pruže priliku da ostvari svoje ambicije bila je jača od straha.

Jedan trenutak njen otac posebno pamti i nikada ga neće zaboraviti. Bilo je to kada je prvi put čuo ćerkinu pesmu na radiju, i to tokom vožnje autobusa na relaciji Niš - Prokuplje. Ispred sebe je imao putnike, ali su ga emocije zbog ćerkinog uspeha toliko savladale da nije znao kako da reaguje.