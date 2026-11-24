Slušaj vest

Godinu dana nakon smrti Ljiljane Jorgovanović, jednog od najznačajnijih tekstopisaca na ovim prostorima, kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili prisetio se dugogodišnje saradnje sa njom i Marinom Tucaković, sa kojima je stvarao neke od najvećih hitova domaće muzičke scene.

Mili je prisetio da od 2000. godine gotovo nijedan njegov veliki muzički projekat nije prošao bez Ljiljaninog autorskog doprinosa.

– Sa Marinom Tucaković sam počeo da radim 1994. godine i nas dvoje smo postali tandem koji je bukvalno sve najznačajnije projekte radio do 2000. godine. A 2000. godine nam se priključila Ljilja Jorgovanović i maltene nijedna pesma nije prošla da ona nije učestvovala sa nama, jer je jednostavno njen talenat bio neverovatan, da pogodi uvek reč, pogodi smisao, pogodi rečenicu – rekao je Mili.

Zajedno stvarali najveće hitove

Kompozitor je kao primere njihove uspešne saradnje izdvojio pesme „Libero“ i „Zabranjeni grad“, ističući da je Ljiljana imala neverovatan dar da jednom rečju ili stihom oplemeni čitavu kompoziciju.

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Jorgovanović Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

– Od tog momenta, 2000. godine, do dana današnjeg, čak i na novom „Miligramu“, ništa nije moglo da se odvija bez te predivne, skromne žene, raskošnog talenta, koja je uvek davala „bisere“, kako mi to zovemo, koji su vrlo, vrlo često bili i najbolji delovi pesama koje smo radili.

Ljiljanine ideje pretočene u nove pesme

Mili nije krio koliko mu nedostaju dugogodišnje saradnice, sa kojima je proveo više od dve decenije u muzičkom studiju, ali je otkrio i da će publika imati priliku da čuje nove pesme u kojima je ostao Ljiljanin autorski pečat.