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Dara Bubamara stigla je na snimanje novogodišnje emisije „Zvezde Granda“ vidno raspoložena, a pred okupljenim novinarima sumirala je godinu na izmaku, govorila o ljubavnom životu, pripremama za proslavu rođendana sina Koste, ali i prokomentarisala izlazak transrodne starlete Aleks Korać iz zatvora.

Pevačicu su novinari pitali da li je čula da je Korać, protiv koje se vodi postupak zbog sumnje da je ucenjivala Vujadina Savića, napustila pritvor i da li strahuje za svog emotivnog partnera.

– Ne, ne pratim to – odgovorila je Dara, a na konstataciju novinara da bi trebalo da čuva dečka, u svom maniru je poručila: "Jao, od takvih ne, stvarno"!

Kosta više nema devojku

Folkerka uveliko priprema proslavu rođendana svog naslednika Koste, kojoj će prisustvovati i brojne ličnosti sa estrade. Otkrila je da je među zvanicama i Lepa Brena, koja još nije potvrdila dolazak zbog planiranog putovanja.

– Čula sam se sa Brenom u vezi sa Kostinim rođendanom, da dođu. Međutim, javiće mi da li će moći, idu na Tajland ili tako nešto. Žena uživa, mislim da je sve okej – rekla je Dara, pa otkrila koje su koleginice već potvrdile dolazak:

– Ceca, Aleksandra Mladenović, da ne nabrajam. Baš dosta njih.

Pevačica je otkrila i da njen naslednik trenutno nema emotivnu partnerku, kao i da će deo novogodišnjih praznika provesti sa njom.

– Kosta sada trenutno nema devojku. Mislim da će ići sa nama na Zlatibor, pošto sam dan pre Nove godine na Zlatiboru, pa će on tamo ostati, pa se vraća na rođendan, mi ovamo. To će biti luda kuća.

05:08 Dara ne strahuje od toga Što je Aleks Korać izašla iz zatvora Izvor: Kurir televizija

Smršala osam kilograma

Dara se pred pripadnicima sedme sile pohvalila i rezultatima koje je postigla kada je reč o fizičkom izgledu. Od septembra je smršala između sedam i osam kilograma, a kako kaže, nije pristalica rigoroznih dijeta i naglog gubitka težine.

– To je to kad žuriš, kad ideš, kad hoću da ispoštujem vas, hoću da stignem tamo. Sedam-osam kilograma. Polako, krenula sam negde od septembra i lagano, sve pomalo jedem. Neću nešto naglo, ali mislim da će do januara, do Kostinog rođendana, biti ful – rekla je pevačica.

"Kod kuće mi je bajka"

Bubamara ne krije da je zadovoljna godinom na izmaku, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

– Stvarno sam pokidala ove godine. Puno koncerata, puno nastupa, puno ljudi koji me vole, obožavaju. Što se tiče karijere, super. Što se tiče sina, sve super, slažemo se, sve nam lepo ide. Živi i zdravi, volimo se, cveta ljubav. Bukvalno mi je sve onako kako sam zamislila.

Iako je tokom višedecenijske karijere bila akter brojnih estradnih sukoba, Dara ističe da je s godinama naučila da poslovne probleme ostavlja ispred kućnog praga.

– Ako si na estradi, moraš sa nečim da se boriš, da se nerviraš. Ali nekako sam naučila s godinama da, bukvalno, kad dođem kući, da mi je to bajka, da sve to zaboravim. Šta je ko kome rekao, da li sam nešto videla, da li sam nešto rekla za nekoga ili neko za mene. Bukvalno to više ne prihvatam ozbiljno.

Za Novu godinu ima dva nastupa

Pred folkerkom je radni decembar, a za doček Nove godine zakazala je čak dva nastupa.

– Biće baš radno. Pevam preko dana i pevam uveče na Kopaoniku. Biće veselo. Nemam više osećaj, iskreno da ti kažem, da li je Nova godina ili neki drugi dan. Možda je razlika što smo svi u nekim šljokicama i što je tu neka jelka.