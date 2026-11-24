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Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje emisije „Zvezde Granda", gde je pred okupljenim novinarima govorila o godišnjici braka svog sina Veljka i snajke Bogdane, ali i o velikom gubitku koji je domaća muzička scena pretrpela pre godinu dana odlaskom tekstopisca Ljiljane Jorgovanović.

Veljko i Bogdana danas obeležavaju sedam godina braka, a Ceca je otkrila da su njen sin i snajka odlučili da ovaj značajan datum proslave onako kako njima najviše prija.

- To je na njima. Oni su odlučili da proslave svoju godišnjicu braka na svoj način - rekla je Ceca.

Podsetimo, Veljko i Bogdana venčali su se 24. novembra 2019. godine, a tokom sedam godina zajedničkog života dobili su tri sina. Porodično gnezdo svili su u Bogdaninom rodnom Titelu.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Kranjc





Na dan prve godišnjice smrti Ljiljane Jorgovanović, Ceca se prisetila doprinosa čuvenog tekstopisca njenoj višedecenijskoj karijeri.



- Nisam je poznavala, ona je bila bliski saradnik sa Marinom Tucaković, izuzetno jedna talentovana žena. Imala je mali milion radova u mojoj karijeri sa Marinom zajedno, tako da je i posle nje zaista ostala jedna velika praznina - rekla je Ražnatovićeva.

Odlazak dve autorke, čiji su stihovi obeležili brojne Cecine albume i karijere mnogih njenih kolega, ostavio je veliki trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Ceca je pomenula i predstojeće druženje sa publikom na Jahorini u februaru, koje je tek najavljeno.