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Transrodna starleta Aleks Korać osuđena je na 14 meseci zatvora zbog pokušaja ucenjivanja bivšeg fudbalera Vujadina Savića, a nakon više od godinu dana, tačnije 13 meseci provedenih u pritvoru prebačena je u kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Iako se ponovo pojavila na društvenim mrežama i privukla pažnju fotografijama, njena situacija i dalje je pod budnim okom javnosti.

Prema informacijama koje je objavio Kurir, Aleks je u pritvoru provela 13 meseci, nakon čega je 23. oktobra prebačena u kućni pritvor sa nanogicom. Izrečena kazna iznosi 14 meseci, a vreme provedeno u pritvoru uračunava se u kaznu.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da Korać, uprkos elektronskom nadzoru, ima pravo da svakodnevno napusti stan u trajanju od jednog sata.

- Kao i svako ko je u kućnom pritvoru, ona ima pravo da na sat vremena dnevno napusti stan, odnosno da izađe u dnevnu šetnju - navodi izvor za Kurir.

To je upravo uradila danas kada je posetila svog frizera, piše Blic.

1/7 Vidi galeriju Aleks Korać Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Instagram, Marina Lopicic/News1, Pritnscreen, Vladimir Sporcic/news1

Nakon što su informacije o presudi dospele u javnost, oglasio se i njen advokat Nemanja Govedarica, koji je za Kurir objasnio zbog čega ne želi da komentariše detalje postupka.

On je istakao da razume veliko interesovanje javnosti, ali da ga činjenica da je suđenje bilo zatvoreno za javnost obavezuje da određene informacije ne iznosi.

- Razumem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena sa glavnog pretresa, kao branilac Aleks Korać dužan sam da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima sa glavnog pretresa - rekao je Govedarica za Kurir.

Advokat je potom dodatno objasnio da je u ovakvim slučajevima važno zaštititi privatnost svih učesnika u postupku, bez obzira na veliko interesovanje koje slučaj izaziva.

- Smatram da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku.

Govedarica je svoju izjavu završio porukom o profesionalnoj odgovornosti advokata, naglašavajući da je nekada upravo ćutanje deo poštovanja zakona i advokatske etike.

Foto: Printscreen

- Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže, već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori - dodao je advokat.

Podsetimo, Aleks Korać našla se u centru pažnje nakon što ju je Vujadin Savić prijavio zbog sumnje da je pokušala da ga ucenjuje.

U međuvremenu, Aleks je ponovo aktivna na Instagramu, gde je objavila fotografije iz lifta, a njeno pojavljivanje u javnosti dodatno je podgrejalo interesovanje za slučaj koji je mesecima privlačio pažnju.

Dok se detalji sudskog postupka ne iznose zbog isključenja javnosti, jasno je da će njeno dalje izdržavanje kazne uz elektronski nadzor ostati jedna od tema o kojoj će se govoriti u narednom periodu.