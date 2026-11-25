Slušaj vest

Šerif Konjević pre nekoliko dana posetio je Beograd zbog zbog snimanja novogodišnjeg programa televizije Hepi, a ekipa Kurira našla se na licu mesta. Nakon snimanja emisije, pevač je stao pred kamere Kurira pa nam je odgovorio na sva pitanja koja smo imali za njega.

Jel vam prijaju ovakva druženje sa kolegama?

- Svakako da prijaju. Moj posao je takav. Ja živim vani i obaveze i porodica su na prvom mestu, ali sada ćemo napraviti jednu dobru emisiju. Ljudi vole moju muziku i ja ću se odužiti svojim nastupom u Beogradu vrlo brzo.

Jel su vam dosadili svi ti nastupi, putovanja i sve što nosi vaša karijera?

- Nisam ja više u tom svetu. Ja sam to malo proredio, iz razloga što volim ovaj posao i znam da moja publika mene voli i podržava i obožava moje uživo pevanje. A kod mene nema dilema, ja uživo pevam kao na CD-u.

Estrada je često na udaru raznoraznih komentara, kako smo došli do toga?

- Za informaciju tih pojedinaca mene ti komentari ne zanimaju. Pričaju nešto što nije tako. Kad je reč o autu, ja sam među prvima vozio dobre automobile. To je moja ljubav, kao i muzika. Sve to je meni publika kupila, ja sam radio, ali uz pomoć publike i njihove podrške i ljubavi sam uradio sve ono što sam uradio. Moraju nešto da pričaju ti zli jezici. Meni bi bilo neprijatno da pričaju da sam nekog nešto zeznuo, da sam pevao pa pobegao, da sam dužan, to su stvari koje bi me uznemirile ali bih i na to odgovorio. Ja stvarno gledam samo svoja posla.

1/6 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Ko je imao bolji vozni park? Vi ili Saša Popović?

- Pa ja. Pokoj mu duši, ali nije vozni park samo slika, ja uživam u autu. On nije voleo kao ja. Oni su imali stan u Opatiji, a imam ga i ja. Mi smo se stalno tamo viđali, on se u Smartu onom voza, on je skromno živeo, a voleo je automobile. Da auto bude čist, kao da je izašao iz salona.

Jel vama bila teška saradnja s njim? Neki su pričali da jeste

- Znaš kako kažu stariji, a i ja sam među njima "O mrtvima sve najbolje", ali i da nije tako ja bih rekao. On je napravio šta je napravio, ali meni nije. Ja sam ga voleo kao čoveka i bio mi je drag, ali ja sam imao svoj put i davno sam ga napravio. Dugo godina se mi znamo i sa Brenom i ta ekipa. Još od njihovih početaka. Ja sam u svom svetu i oduvek sam ljudima želeo isto što i sebi.

Kako se borite sa ovom omladinom. Evo mnoge vaše kolege pokušavaju da im se približe, pa rade botokse, menjaju muzički pravac...

- Nije to moja briga. Niti se farbam, niti ništa. Sve je tako kako je Bog dao. Moja nijedna fotografija u javnosti nije napravljena preko nekog filtera ili fotošopa. Pa zamilsli to i onda dođem na nastup i ljude me vide kao neku drugu ličnost. Što se tiče mladih pevača to je borba. Svi se bore na svoj način, ali ranije nije bilo tako. Mi smo mnogo poštovali starije kolege i ne možeš biti ime i prezime ako nisi brend. Mi smo tim mlađim kolegama brend. Skoro sam govorio o jednoj situaciji sa Šabanom Šaulićem. Bili smo negde zajedno i prišao je neki mlađi kolega i pitao ga je da li može da presnimi neku njegovu pesmu, na šta mu je Šaban odgovorio " I? Jel ja nisam dobro otpevao pa ćeš ti to bolje?". Meni ne smeta to što prepvavaju, ali ima i drugih poslova. Zaposliš se u nekoj firmi pa budeš neki direktor nešto. Ima dobrih pevača koji snimaju te kavere, ali od toga nema ništa. Moraju da se prave svoje pesme. Bitan je pravac, nije bitan toliko glas. Kreativnost i posebnost je ono što se izdvaja.

Estrada je na udaru. Bacaju se bombe, pale se kola

- Nemoj mene o toj temi. Lepa je ova klopa ovde. (smeh) Ja ne želim komentarisati nešto u čemu nisam. Nemam ja šta koga da žalim niti mogu da kažem... To nije moja stvar, neka svako za sebe odgovara.

Godinu dana je prošlo od Halida Bešlića, niko ga ne zaboravlja

- On je bio veliki čovek. Posebna duša pevanja, toliki hitovi. Mi smo od početka krenuli zajedno, ja malo ranije, ali smo bili kao braća. Nikad se nismo posvađali. Mi smo se videli na moru, jer imamo kuće jedna do druge na moru. Ja sam njega video u vodi, i video sam da se nešto dešava s njim. Brzo je usledio kraj.

08:48 Šerif Konjević Izvor: Kurir