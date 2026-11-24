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Nikolina Kovačević rođena je kao Njegoš, a pre nekoliko godina promenila je pol, te je o svojoj tranziciji otvoreno govorila.

Nikolina je sada atraktivna devojka koja je veoma aktivna na Instagramu gde redovno objavljuje svoje fotografije u raznim izdanjima.

Jednom prilikom govorila je o tome koliko joj je trebalo da se navikne na novo telo i polni organ.

- U decembru će biti tačno dve godine od kako sam hirurški promenila pol. Rodila sam se kao muškarac, u pogrešnom telu. Samim tim, ova operacija mi je bila jako potrebna da bih ja bila srećna - rekla je ona.

"Posle godinu dana sam se oporavila"

Kako je naglasila, nije imala nikakvih komplikacija tokom operacije i to joj je posebno važno.

- Hvala Bogu nisam imala nikakvih komplikacija, kod mene je sve bilo u najboljem redu.Oporavak je u mom slučaju trajao kratko. Već 15. dan nakon operacije sam bila u kafani. Inače mesec dana treba da normalno funkcionišete, šest meseci treba da počnete da živite normalno i da prihvatite svoj polni organ. Da naučite kako sa njim, jer je to nova stvar na vašem telu i novi su osećaji. Sve je drugačije. Trebalo mi je pola godine da se naviknem skroz, a nakon godinu dana sam se potpuno oporavila - iskreno je rekla Nikolina.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen/Instaqgram

Bila sa fudbalerom

Nikolina je napustila Srbiju pre nekoliko godina, a nakon niza zahvata uspela je da dođe do željenog izgleda. Rekla je da je veoma otvorena i od partnera ne želi da krije da je transrodna, a bila je u vezi i sa poznatim fudbalerom.

- Ono što mi se svidelo kod tog fudbalera jeste takođe njegova hrabrost. Sviđa mi se to što su kavaljeri, maniri, jako lepo izgledaju. Taj momak i ja nismo bili dugo zajedno zato što je on to želeo da krije, meni to nije odgovaralo. I tu se završila naša priča, ali mislim i dalje sve najbolje o njemu i pozdravljam ga. Sa svim bivšima sam ostala u dobrim odnosima."

Pisalo se dosta i u inostranstvu i kod nas o fudbalerima i aferama sa transrodnim devojkama.

- Mi smo svi samo ljudi prvenstveno, to se sad samo desilo da su sportisti na meti, a inače su svi! I konobari i političari, sportisti, biznismeni, piloti, ne znam odakle da navedem. Neka ljudi rade šta žele, neka im se sviđa ko im se sviđa. Samo se meni, na primer, ne sviđaju dvostruki aršini, ne sviđa mi se licemerje, ne volim lažne ljude i lažne moraliste, to mi je užasno. Ako nešto ne voliš ili ako nešto voliš, a ne želiš to da priznaš, nemoj ni ići na Tv da pričaš da to ne podržavaš da bi se nekome svideo. Ne volim lažne ljude.