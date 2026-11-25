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Aleks Korać je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu osuđena na 14 meseci zatvora zbog optužbi da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića.

Kako Kurir saznaje od izvora, transrodna starleta je pre mesec dana iz pritvora, u kom je provela 13 meseci, prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

- Aleks je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kad je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud ju je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkriva naš izvor.

Foto: Marina Lopicic/News1, Printscreen

Naša ekipa je nakon vesti da je Aleks puštena iz pritvora nakon više od godinu dana odlučila da poseti komšiluk Vujadina Savića i njegova vanbračne supruge Mirke Vasiljević na Novom Beogradu i tamo imala priliku da čuje zanimljive informacije o njima.

Ne viđaju ga

Kako su nam njihovi susedi ispričali, od skandala sa Aleks, Vujadina gotovo da nisu videli u kraju.

- Mirka je tu, viđamo je gotovo svakodnevno. Brine o deci, odvozi i dovozi. Jako je požrtvovana kao majka. Svaka joj čast na svemu, trebalo je izdržati javnu sramotu i skandal koji joj je priredio Vujadin. Njega nisam videla otad. Čula sam u zgradi da živi negde u Beogradu, mislim na Vračaru. Ovde u stanu nisu zajedno. Da li su zajedno odlučili da se raziđu ili je nešto drugo u pitanju, zaista ne znam - poručila nam je komšinica iz glumičine zgrade.

Gotovo identičnu informaciju rekao nam je i drugi komšija.

Foto: Kurir

- Mirka je tu, a Vujadina nema u kraju, kao da je u zemlju propao. Verovatno se preselio negde. Glumica je super žena, nemam ništa loše da kažem za nju. Čuo sam da je ova starleta puštena iz zatvora, to je Vujadinu sigurno teško palo jer se opet priča samo o tome. Poslednjih meseci to se bilo malo smirilo, kad se to desilo, ovde u kraju je to bila glavna tema mesec-dva sigurno. Tad se i Mirka bila skroz povukla, ali kasnije je sve došlo na svoje. Šta je briga, ionako nisu bili venčani. Život ide dalje. Samo glavu gore i napred - poručio je komšija.

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

Inače, kako nezvanično saznajemo, transrodna starleta je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića.

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Naša redakcija je kontaktirala s njenim advokatima, ali oni nisu želeli da iznose nikakve detalje niti da potvrde naša saznanja jer je, kako su naveli, "suđenje bilo zatvoreno za javnost".

- Razumem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena s glavnog pretresa, kao njen branilac sam dužan da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima s glavnog pretresa - kaže Govedarica za Kurir i dodaje da "smatra da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku".

Suđenje bez javnosti

- Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori - zaključuje Govedarica.

Podsetimo, slučaj je dospeo u javnost kad je Vujadin Savić prijavio Aleks zbog sumnje da ga je ucenjivala zahtevajući od njega novac.

1/7 Vidi galeriju Aleks Korać Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Instagram, Marina Lopicic/News1, Pritnscreen, Vladimir Sporcic/news1

Prema nezvaničnim informacijama koje su dospele u medije, bivši fudbaler je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.

I Savić i Korać su tokom davanja iskaza potvrdilida su se poznavali duže vreme. Bivši fudbaler je izjavio da mu je tražila čak 50.000 evra, te da usled pritiska "nije znao gde mu je glava".

Aleks je tokom boravka u pritvoru bila na odeljenju namenjenom muškarcima. Razlog za takvu odluku jeste podatak o polu koji je i dalje naveden u njenim ličnim dokumentima.

Podsetimo, ona je godinama ulagala velike sume novca u fizički izgled, a samo za pojedine estetske intervencije izdvojila je ukupno 41.500 evra. Navodno je dva puta operisala nos, a te intervencije su je koštale 19.000. Za oblikovanje tela i preraspodelu masnog tkiva izdvojila je 9.000 evra, dok je ugradnju silikona u grudi platila 3.500. Još 10.000 evra potrošila je na implantate u zadnjici i filere.

Vujadin Savić Aleks Korać Foto: Marina Lopicic/News1, Instagram

Kurir.rs

Vujadin Savić: