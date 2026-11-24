"VRELE FOTOGRAFIJE SU MI DONELE KARIJERU, IME I SLAVU, A NE DIPLOMA" Stanija otkrila šta se krije iza njenih provokativnih slika: Prkosila sam lažnom moralu
- Stanija Dobrojević kaže da su joj provokativne fotografije donele karijeru, ime i slavu, a ne diploma. Tvrdi da je njima prkosila lažnom moralu i svesno gradila hajp.
- Ističe da je egzibicionista i da su te slike njen alter ego, dok je publika u Eliti 9 dovela do pobede i trona.
Stanija Dobrojević nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni svojevremeno za Kurir je potpuno razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale.
Starleta je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.
"Prkosila sam lažnom moralu"
- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija u emisiji "1na".
"Moj alter ego"
- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.
Trijumf u Eliti
Stanija Dobrojević pobednica je Elite 9, a na drugom mestu našla se Aneli Ahmić. Iako je ušla nešto kasnije u rijaliti i najavila kratak boravak, tokom učešća je odlučila da će ipak ostati do samog kraja.
Publika je do samog kraja bila na njenoj strani, te ju je na kraju i dovela do trona.
Haos oko honorara
Javni rat između Stanije Dobrojević, koja je pobedila u "Eliti 9" i osvojila 100.000 evra i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala dostigao je vrhunac kada su pred kamerama iznete poverljive informacije o visini njenog honorara.
Asmin je izjavio da je ona za ovo učešće dobila čak 400.000 evra.
Stanije i jeste tokom svog učešća isticala da ima najveći honorar u istoriji rijalitija, ali sve do finala i nakon što je Asmin progovorio, o cifri se samo nagađalo.
Inače, Stanija je ušla u rijaliti krajem marta kako bi stavila tačku na njen životni trougao sa Asminom i Aneli Ahmić, ali je ipak ostalo do kraja i to debelo naplatila.