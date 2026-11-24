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Novinarka i tekstopisac Ljiljana Jorgovanović preminula je pre tačno godinu dana u 66. godini posle kratke i teške bolesti. Moglo bi se reći da je šira javnost tek u poslednjim godinama njenog života saznala koliko je bila važna za karijeru mnogih pevača koji su danas među najvećim zvezdama, uglavnom zbog toga što Ljilja ranije nije želela da se medijski eksponira.

Bila je jedan od najboljih novinara bivše Jugoslavije, a napisala je i brojne reportaže, po kojima je postala prepoznatljiva. Kasnije je s čuvenom Marinom Tucaković napisala neke od najvećih hitova domaće muzike.

Povodom godišnjice od smrti ekipa Kurira stupila je u kontakt sa njenim saradnicima i prijateljima, a jedan od njih je bio i Saša Lazić, slavni kompozitor i tekstopisac. On se za Kurir prisetio trenutaka kada je upoznao Ljilju, ali i kako je provodio vreme s njom. Kako kaže, i ako je prošlo godinu dana od njenog odlaska, često je se seti.

- S Ljiljanom Jorgovanović sam se upoznao kod Milija u studiju, gde smo započeli rad na novom albumu Miligrama. Poznavali smo se tri godine, ali mi je ostala u pamćenju kao da sam je poznavao pola života. Pamtiću je kao posebnu ženu s kojom sam provodio sate i sate na telefonu. Kao ženu od koje sam naučio mnogo toga o životu, pisanju... Sećam se da mi je stalno govorila: "Sale, samo se opusti i samo traži neke nove provokacije da iz tebe izađu genijalne stvari..." Koliko mi je samo puta za ovih godinu dana prošlo kroz glavu kad zapne: "Šta bi Liki ovde rekla..." - kazao je Lazić.

1/5 Vidi galeriju Saša Lazić Foto: Privatna Arhiva

"Njen talenat je bio neverovatan"

I Aleksandar Milić Mili prisetio se dugogodišnje saradnje sa njom i Marinom Tucaković, sa kojima je stvarao neke od najvećih hitova domaće muzičke scene.

Mili je prisetio da od 2000. godine gotovo nijedan njegov veliki muzički projekat nije prošao bez Ljiljaninog autorskog doprinosa.

– Sa Marinom Tucaković sam počeo da radim 1994. godine i nas dvoje smo postali tandem koji je bukvalno sve najznačajnije projekte radio do 2000. godine. A 2000. godine nam se priključila Ljilja Jorgovanović i maltene nijedna pesma nije prošla da ona nije učestvovala sa nama, jer je jednostavno njen talenat bio neverovatan, da pogodi uvek reč, pogodi smisao, pogodi rečenicu – rekao je Mili, pa dodao

– Mnogo mi nedostaje, kao što mi nedostaje i Marina, jer je taj trojac za tekstove bio jednostavno neprikosnoven na ovim prostorima. Ono što jedino mogu da ponudim jeste to što na novom „Miligramu“, koji će da izađe na proleće, ima jako puno Ljiljinih ideja i ona će da živi kroz te pesme još dugo, dugo godina – zaključio je Mili.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Milić MIli uradio je zadnju pesmu koju je otpevao Halid Bešlić Foto: Petar Aleksić, Aleksandar Jovanović Cile, Grand E. Srdic