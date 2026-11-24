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Transrodna starleta Aleks Korać ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je, posle više od godinu dana provedenih u pritvoru, prebačena u kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Zbog slučaja koji je mesecima punio naslovne strane, zbog pokušaja ucenjivanja bivšeg fudbalera Vujadina Savića osuđena je na 14 meseci zatvora, a kaznu sada izdržava uz nanogicu. Njoj je dozvoljeno da svakodnevno napusti stan u trajanju od jednog sata.

Ogromna transformacija

Dok se i dalje govori o slučaju koji je povezuje sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem, pažnju javnosti privukla je i njena velika fizička transformacija, odnosno fotografije koje pokazuju kako je izgledala pre brojnih estetskih zahvata.

Naime, Aleks Korać je pre operacija imala potpuno drugačiji izgled. Na fotografijama se vidi kratko ošišana kosa, ležeran stil oblačenja i izdanje koje se značajno razlikuje od njenog današnjeg izgleda.

Na jednoj fotografiji pozirala je u majici i muškom šortsu, dok je na drugoj pravila selfi za društvene mreže. Upravo ove fotografije ponovo su privukle pažnju nakon što je u javnosti počelo da se govori o novcu koji je navodno uložila u promenu fizičkog izgleda.

Brojne operacije

Prema ranijim navodima izvora Kurira, Aleks je za estetske intervencije, korekcije i različite tretmane izdvojila gotovo 60.000 evra. Na spisku zahvata našli su se operacije nosa, grudi, zadnjice, oblikovanje tela, korekcije očiju, kao i nekoliko intervencija na zubima.

Izvor je detaljno opisao koliko su pojedini zahvati koštali:

1/9 Vidi galeriju Aleks Korać pre i posle Foto: Ustupljena fotografija, Printscreen Instagam, Printscreen, Marina Lopicic/News1

- Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac.

Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla.

Prema ovim informacijama, najveći deo novca otišao je na korekcije nosa, oblikovanje tela i stomatološke intervencije, dok su dodatni troškovi obuhvatali putovanja, smeštaj i različite kozmetičke tretmane.

1/6 Vidi galeriju Aleks Korać i Vujadin Savić Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Printscreen

Slučaj sa Vujadinommesecima privlačio pažnju

Podsetimo, Aleks Korać dospela je u žižu javnosti nakon što je Vujadin Savić prijavio slučaj koji se odnosio na sumnje u pokušaj ucene privatnim snimcima.

Nakon hapšenja, o njenom boravku u pritvoru takođe se dosta pisalo, a mediji su izveštavali o uslovima u kojima je bila smeštena.