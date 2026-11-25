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Nataša je nakon boravka na ovom egzotičnom mestu gde joj je društov pravila njena sestra Kristina Bekvalac, podelila utiske sa pratiocima na društvenim mrežama, ne krijući koliko ju je Bali očarao. Pevačica je objavila snimak i uz njega napisala emotivnu poruku, iz koje se može zaključiti da je ovo putovanje na nju ostavilo poseban utisak.

- Kažu da te mama Bali pozove kada si spremna ili joj se uvek vraćaš ili odeš samo jedanput. Mene je ovo ostrvo očaralo, potpuno sam zaljubljena. Ljubaznost, ljubav, osmesi, zagrljaji, nežnost, prisutnost, zahvalnost i mali rituali, ceremonije – to je energija Balija. Ili se zaljubiš ili se nikada ne vratiš. Ja sam se zaljubila i jedva čekam ponovo – poručila je Bekvalčeva.

Ona se tako pridružila koleginicama koje su upravo na ovom indonežanskom ostrvu odlučile da naprave predah od svakodnevnog života i posvete se ličnom razvoju. Među njima je i Milica Pavlović, koja se ove godine ponovo vratila na Bali, gde je provela gotovo mesec dana. Za razliku od Nataše, koja je svoje iskustvo opisala kroz ljubav prema ostrvu i njegovoj energiji, Milica je govorila i o ljudima koje je tamo upoznala, a posebno o ženi po imenu Vanja, koja joj je, kako je istakla, pomogla da se suoči sa sopstvenim strahovima.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Razmišljam šta da napišem, a da je dovoljno da pokaže bar deo moje zahvalnosti i ljubavi prema ženi koja mi je postala važan deo života za tako kratko vreme. I opet nisam sigurna da ću uspeti. U trenutku kada sam istrošila sve poznate alate za koje sam mislila da će trajati večno i srela se sa svojim najvećim strahovima, priznavši da stojim na jednom delu svog životnog puta – ovog puta sama samcata, taj trenutak je bio strašan, dragi moji – napisala je Milica.

Pevačica je potom otkrila da je poverenje poklonila Vanji, koju danas naziva svojom učiteljicom i osobom zahvaljujući kojoj je počela da posmatra sebe na drugačiji način. Kako je navela, radionice, ceremonije, razgovori, zagrljaji, smeh i suze obeležili su njeno novembarsko putovanje, koje će, sudeći po njenim rečima, dugo pamtiti.

Podsetimo, Bali su prethodno posetile i Marija Šerifović, Jovana Pajić i Olja Bajrami. Marija je nakon desetodnevnog psihoterapijskog ritrita govorila o važnosti suočavanja sa emocijama i poverenju koje je poklonila ljudima koji su je vodili kroz proces, dok je Olja isticala da je njeno duhovno putovanje počelo još ranije, nakon teškog životnog perioda i borbe sa bolešću.

Čini se da Bali za domaće pevačice odavno nije samo egzotična destinacija za odmor, već mesto na kojem, svaka na svoj način, pokušavaju da pronađu odgovore, naprave unutrašnji zaokret i vrate se svakodnevici sa drugačijim pogledom na život.