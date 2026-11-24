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Snimanje nove epizode "Zvezda Granda" odvija se danas na Košutnjaku, a među prvima su stigli Dragan Kojić Keba i Sanja Vučić. Pevačica i njen kolega odmah su privukli pažnju, najpre zajedničkim poziranjem, a potom su pred kamerama Kurira pokazali i svoje vokalne sposobnosti.

Sanja se osvrnula na komentare da je u prethodnim emisijama bila posebno oštra prema takmičarima, te je objasnila kako zapravo doživljava svoju ulogu u žiriju.

- Sumnjam da je tako, uopšte nisam opasna. Trudim se da budem objektivna i pravična. Nema zle krvi, sumnjam i da je takav utisak. Uopšte ne mislim da sam opasna. I kada se posvađamo u emisiji, to nije ništa ozbiljno niti ostavlja posledice – rekla je Sanja, a potom se kroz šalu osvrnula i na Snežanu Đurišić:

- Možda se vodim Snežinim primerom.

Pevačica je prokomentarisala i otkazivanje koncerata pojedinih kolega, ističući da se njen nastup neće naći na tom spisku.

- Moj nije otkazan, očekujem vas u što većem broju – poručila je ona.

06:20 Sanja Vučić intervju pred snimanje ZG Izvor: Kurir

„Upoznala sam Volkova“

Sanja je potom govorila o konkursu za Pesmu za Evroviziju i otkrila da priželjkuje da se ovo muzičko takmičenje održi.

Jedva čekam da vidim ko će da se okuraži. Nisam u kontaktu sa muzičkim urednicima RTS-a da bih znala da li će se održavati, ali ja navijam da da. Smatram da je svako zaslužio, ali budući da se održava u Bugarskoj, ja bih poslala Teu Tairović. Bilo bi mi žao da se PZE ne održi jer nam fali što više takvih takmičenja, na kojima i mladi, neafirmisani umetnici mogu da pokažu šta znaju. Volela bih i ja da jednog dana budem organizator i direktor takvog festivala – priznala je pevačica.

Ona nije krila ni da bi joj bilo zanimljivo da na ovo takmičenje ode u društvu koleginice Tee Tairović, sa kojom već ima zajedničku pesmu.

U duetu, naravno, zašto da ne? Mi imamo zajedničku pesmu. Zapravo, ostalo mi je još samo to. Bila sam sama, bila sam u grupi, sada samo u duetu da odem i da pobedim – rekla je Sanja.

Za kraj, pevačica se osvrnula i na Vladimira Volkova, koji je nedavno uhapšen, a čije se ime u javnosti povezivalo sa njenom koleginicom Ivanom Nikolić.

Upoznala sam ga možda jednom, ali stvarno ne mogu ništa da kažem po tom pitanju – zaključila je Sanja.

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