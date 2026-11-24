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- Ne želim dete iz takog odnosa. Znam da dete nije pravljeno. Veljo, da li ti nedostaje Biljana? - pitao je Đukić.

- Pre je bio potrešen, a sada odgovara hladno. Ti nisi odgovorio na moje pitanje. Nisam zadovoljan odgovorom. - rekao je Dača.

- Treba da prihvati dete i da konačno postane otac. - rekla je Miljana.

- Ja mislim da je to hormonski disbalans. Tako ste i za Todićku pričali. - rekao je Đukić.

Foto: Printscreen Pink

- Krivo mi je što nas je napustila. Ne fali mi - rekao je Velja.

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Podsetimo, Filip je nedavno dao svoj sud o odnosu Anđele Đuričić i Stefana Karića.

- Vidim neke sličnosti u njihovom ponašanju. Smireni su, ne reaguju na neke provokacije, ali reaguju kada vide neku lošu nameru. Cenim njihove promene u vezi rijalitija. Ne dopada mi se što ih ljudi gledaju kroz neke situacije iz prethodnih sezona. Ne vidim između vas nikakvu emociju. Vidim obazrivost, oprez i neko poštovanje. Ne vidim da se muvate i flerfujete. Ne vidim animozitet - rekao je Đukić, pa dodao:

Foto: Petar Aleksić

- Što se tiče Karića imamo bolji odnos. Mislim da sam rekao da mi se dopada tvoje učešće. Voleo bih da imam njegovu crtu da znam kada treba da stanem. Ja sebe uvaljujem u problem iz nedelje u nedelju. Anđelino učešće mi se dopada. U ovoj nominaciji ostavljem Anđelu. Imam potrebu da stanem uz nju. Nikada neću da je koemntarišem i da vidim nešto loše. Bolji odnos imam sa Karićem, ali zbog Galeta ostavljam Anđelu. - rekao je Đukić.

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