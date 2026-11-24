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Vest o razvodu Milana Kalinića i Sandre mnoge je iznenadila, a postojale su razne spekulacije o tome zbog čega je do kraha došlo.

Milan je u iskrenom razgovoru jednom prilikom otvorio dušu o teškom periodu.

Glumac je priznao da su on i Sandra punih 10 meseci uspeli da kriju vesti o razvodu.

- Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 meseci, moj život je krenuo normalnim putem i deca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negde pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti - rekao nam je on tada i nastavio:

1/14 Vidi galeriju Milan Kalinić Foto: ATA images, Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Paparaco lov, Pritnscreen

- Razvod je uvek teška stvar i nešto što čoveka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu ceo svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvek biti deo mog života, imamo zajedničku decu. Uvek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvek ću se truditi da joj budem... Možda je još uvek preteška reč da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumeva se. To je sve lep period mog života i nema potrebe da ga brišem.

Prošao kroz agoniju

- Prolazi ti svašta kroz glavu. Ja u svojih 53 godine spavam kao beba, a tada sam prvi put u životu imao besane noći. Imao sam i ranije stresove, a prvi put sam sada 10 noći proveo budan. Ležim i razmišljam i to je jezivo, pogotovo nekome ko nije navikao na to. Tada ti đavo dođe i tako legne na rame jer si labilan i pogodno tlo za budalaštine i tada ti celu noć prolaze razne stvari kroz glavu. Jedva čekaš da svane i da odeš među ljude i onda se malo vratiš, onda vidiš decu i osetiš njihovu podršku i onda bude lakše. Ljudi moraju da nađu veru u mnogim stvarima i veru u ljude,porodicu, prijatelje i veru u sebe i bolje sutra. Ponosan sam što sam uspeo da mržnju sklonim sa strane, nikome ne zameram imam odnos prema tome, ali sam uspeo da nikoga ne mrzim. Iz svega ovoga mogu da dam savet ljudima da ne mrze. To nema veze sa oprostom, ne morate da oprostite.

1/8 Vidi galeriju Sandra Kalinić Foto: Instagram Screenshot, Printscreen

O navodima da ga je Sandra varala

Podsetimo, Milan je demantovao navode da ga je Sandra varala sa vlasnikom kluba.

- Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao - rekao je tada Milan svojevremeno za Blic.