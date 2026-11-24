Tema promene pola sve se češće pokreće u javnosti, a nekoliko poznatih žena sa domaće javne scene otvoreno je govorilo o svom procesu tranzicije i novom životu koji su započele. Iako su njihovi putevi različiti – od svetske mode i društvenih mreža, do estrade i rijaliti programa – zajedničko im je to što su svoje priče podelile sa publikom.

Andreja Pejić

Svetski poznata manekenka Andreja Pejić postala je simbol trans zajednice nakon što je javno objavila svoju tranziciju.

Pevačica Nataša Maza bila je prva javna ličnost na našim prostorima koja je otvoreno priznala da je promenila pol. Pre operacije se zvala Nebojša, a svojim istupom započela je novo poglavlje života.

Ana i Ivana Nikolić

Sestre bliznakinje Ana i Ivana Nikolić publika je prvobitno upoznala u rijaliti formatima, gde su učestvovale kao Mika i Giba, sinovi Rade i Radeta Vasića. Nakon izlaska iz rijalitija „Zadruga“, njih dve su promenile pol i, uz Natašu Mazu, među prvima otvoreno govorile o tranziciji i započele potpuno novi život.

Nikolina Kovačević: Devet godina čekanja na operaciju

Influenserka Nikolina Kovačević rođena je kao muškarac po imenu Njegoš. Na samu operaciju čekala je više od devet godina uz veliku podršku porodice. Kako je istakla, priprema je zahtevala potvrdu psihijatra i trogodišnju hormonsku terapiju, koju je opisala kao najteži deo procesa zbog emotivnih promena kroz koje je prolazila.

Govoreći o svom ljubavnom životu, navela je da je bilo muškaraca koji nisu znali da je promenila pol, te da o tome priča tek kada veza postane ozbiljna, jer smatra da je to samo jedan deo nje.

Elektra Elit: Život između estrade i Švajcarske

Pevačica Elektra Elit godinama privlači veliku pažnju domaće i strane javnosti. Iz Srbije je pre više od dve decenije otišla u Švajcarsku kao muškarac po imenu Đuro.

Danas tamo radi kao prostitutka, a iza sebe ima brak i dvoje dece, koji je i dalje oslovljavaju sa „tata“.

Inače, transrodna starleta koja je još uvek u procesu tranzicije i koja je bila u žiži skandala sa Vujadinom Saviće, Aleks Korać puštena je iz zatvora.

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