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Sara Reljić otvoreno je govorila o teškim životnim periodima kroz koje je prolazila, otkrivši da je u jednom trenutku potražila i stručnu pomoć, ali da joj je vera najviše pomogla da pronađe snagu i mir. Osvrnula se i na odnos sa suprugom Lukom, njegovu bezrezervnu podršku, ali i na brata Filipa, koji zauzima posebno mesto u njenom životu.

Poznato je da je pevačica uvek nasmejana i odiše pozitivnom energijom, a sad je otkrila da li postoje dani kada ustane „na levu nogu“ i nije raspoložena za druženje, iskreno je otkrila kako se tada oseća i na koji način se nosi sa takvim trenucima.

1/5 Vidi galeriju Sara Reljić jednom prilikom je izašla u javnost i otkrila detalje o odnosu sa bivšim partnerom, koji su prilično iznenadii javnost Foto: Kurir Televizija, Kurir/M.K., Printscreen Pink

- Nažalost, baš bez veze. Ali baš brzo gledam da se to sve ispravi. Prvo što uradim, skuvam kafu, otvorim neku knjigu i čitam, i to uglavnom me onda smiri- rekla je ona i dodala da u tim situacijama najviše ispašta njen suprug Luka.

-On meni uvek kaže neku lepu reč. Zato kažem, nisam baš najdivnija, zato što ne znam baš uvek da je cenim. Iskreno, to mi malo fali. Da cenim malo više to što mi tako uvek lepe reči govori. A ja nervozna jer sam ustala na levu nogu, a on ni kriv ni dužan.

Sara je okrenuta veri i tu je pronašla svoj mir. Na pitanjeu tim momentima, kada je imala možda anksiozne napade, pa i neku vrstu depresije, imala potrebu da se obrati stručnom licu.

-Naravno. Ja sam osoba koja vrlo, vrlo radi na... ne konkretno toliko na sebi, koliko na tome da ljudima oko mene ne bude loše. Da ja ne budem uzrok nečijeg lošeg dana. A kada si neko, kao, kad si poznata ličnost, ne može da ne bude... Nne mogu da ne budu ljudi oko tebe, i ne možeš ti da ne utičeš na ljude. Tako da sam ja to nekako skenirala kod sebe i bilo u fazonu: okej, ja imam problem, i mora to da se rešava. Tako da, išla sam ja, kod doktora, normalno, i na terapije i tako dalje. Ali i to je... sve jeste do nekog stepena pomagalo, ali je vera nešto što pomogne bez ijednog pitanja da li će to da bude efikasno ili ne- rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Sara Reljić Foto: Printscreen Instagram, Kurir/M.K., Kurir Televizija

- Pa zato što sam ja ubeđena da je toga sve više i više, ili da. .. da to, u suštini, svi mi negde u nekom momentu i periodu života imamo. I nervira me onaj momenat kada se ljudi prave kao da su jači od svega, znaš. A realno, niko nije jači od svega, i onda prosto, kada padneš i kad te samo Bog podigne, onda vidiš da uopšte nije ni do tebe da ti budeš jak, nego do toga da se osloniš na Hrista, a on će sve ostalo da odradi. Tako da, želim jednostavno da dočaram ljudima da uopšte nije do njih. Da nisu oni krivi što se loše osećaju, da nije to rezultat nečega što oni loše rade, nego prosto, to su stanja u koja mnogi ljudi dolaze. I iskreno da ti kažem, ja sam mentalno jako osoba, i ja sam neko ko je došao iz zdrave porodice, tako da nemam neka oštećenja. Da kaže čovek, kao, "a zato je ona anksiozna", razumeš, nego prosto. .. Pazi, zdravoj osobi, nekome ko se bavi zdravim životom, ono, ide u teretanu, hrani se zdravo, ne konzumira ništa, se opet tako nešto desi. Tako da, mogu misliti kako je nekima koji se leče sa nekim alkoholom i ne znam ti ni ja sama čime. I tako da, mislim da to uopšte nije nikakva sramota.

Filipove reči znaju da ubodu kao strljšen

Na pitanje da li najviše strepi od maminih reči, Sara kaže:

1/5 Vidi galeriju Udala se Sara Reljić Foto: Printscreen

- Da. Pa od njenih, ali, uf, često i Filipove reči znaju da budu. .. Filip, kada ubode, to je gore nego kad ubode stršljen. Tako da, ovaj, da. Pa to je. On je surovo iskren, i on prema meni, i ja prema njemu, i tako smo, da. Tako da.

Kurir.rs/Blic