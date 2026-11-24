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Muzička zvezda Neda Ukraden pokrenula je novi biznis u Beogradu, a tom prilikom otvoreno je govorila o estetskom pritisku na žene, penziji, opasnostima podmlađivanja pod nožem, ali i o tome kako negu doživljavaju njene kolege sa javne scene.

Govoreći o tome koliko se danas od žena očekuje savršen izgled, pevačica nije okolišala, već je direktno poručila da se standardi menjaju vrtoglavom brzinom.

- Mislim da svaka žena danas ima potrebu da bude koliko poslovna, majka, domaćica i supruga, toliko isto i zgodna žena. Toliko je danas mogućnosti, preparata i aparata, da jedino ko sebe mrzi ne drži do sebe. Sami ste svedoci da su estetski kriterijumi i zahtevi sve veći i veći, tako da žena htela–ne htela mora negde da se uključi i uklopi u sve to - naglasila je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Kurir

Protivnik agresivnih operacija

Iako je svesna da mnogi biraju radikalne rezove, Neda priznaje da se godinama unazad drži isključivo metoda koje ne narušavaju zdravlje.

- Upravo ja, kao prototip osobe koja pre svega forsira zdravlje i zdrave metode, navijam za ovakvu vrstu nege. Te sve operacije zatezanja i pritezanja jesu verovatno najefikasnije, ali je pitanje dokle, kako, koliko su bolne i sa koliko posledica. Više volim neinvazivne metode, aparate koji ne izazivaju rane i ne zahtevaju anesteziju - iskrena je Neda, koja ne krije da je i sama isprobala bezbroj preparata:

- Toliko sam para dala za te kreme, serume... Jedna obećava zategnutost, druga glow, pa evo živi smo, nema velikih posledica! Ja sam tu kao neko ko bi mogao biti i majka i baka mnogim devojkama koje će doći.

Evo ko će imati popust

Ukradenova je podvukla da je prednost ovog koncepta to što žene mogu obaviti više tretmana istovremeno i uštedeti sate lutanja po salonima. Na pitanje o muškarcima i kolegama sa estrade, pevačica je kroz osmeh odgovorila ko uvek ima otvorena vrata.

- Naravno da i muškarci vode računa o sebi. A Čola, Brega, Haris, Miroslav Ilić... Oni uvek imaju popust! Mi smo generacija koja izdržava sve ove udare raznih vremena i događaja i, Bogu hvala, ništa nam ne fali — zaključila je pevačica u svom prepoznatljivom maniru.

Neda se najpre osvrnula na nekadašnje kriterijume na muzičkoj sceni i povukla jasnu paralelu sa današnjim trendovima gde dominira vizuelno.

- Tada u to vreme pevači su morali da znaju da pevaju, a sad ne moraju. Tada nisi morao da budeš lep na način na koji se danas to podrazumeva — da su to napumpane usne, da je sve 'na izvolite' i da se sve mora videti. Nekada je lepota bila sasvim drugačije merena i prezentirana. Složićete se sa mnom da crte lica, visina, obim grudi i kukova apsolutno ništa ne znače ako je to jedna prazna kanta iz koje ništa ne izlazi! Ličnost, stav, talenat i rad krase osobu, a obim grudi je manje bitan — poručila je pevačica bez zadrške.

„Nisam kucala na tuđa vrata, od Bosne imam 62 evra penzije!“

Povodom tvrdnji sa društvenih mreža da se nalazi na platnom spisku javnog preduzeća, pevačica je odlučno reagovala i otkrila tačne iznose svojih primanja.

- Sa dva fakulteta i svim mogućim nagradama u mojoj branši, najvećim u bivšoj Jugoslaviji, imam 28 godina karijere u Bosni i 62 evra penzije. U Srbiji sam od 1992. godine i ovde mi je penzija 37.000 dinara, i to sa svim priznanjima poput 'Zlatnog beočuga'. Ja na svu sreću radim vrlo vredno, aktivna sam i izuzetno cenjena u regionu. Upravo sam se vratila sa nacionalne televizije u Bukureštu gde su me dočekali kao najveću balkansku zvezdu — istakla je Neda.

Ona je dodala da nikada u životu nije bila na tuđem teretu niti je uzimala državnu platu.

— Nikada u životu nisam kucala na ničija vrata niti primala platu ijedan jedini dan. Što sam zaradila od ploča, kaseta i koncerata — zaradila sam, i na to je plaćen porez. Imamo firmu i sav taj novac smo uložili ovde, zapošljavamo desetine radnika, moju ćerku i zeta. Novac ne iznosim u Lihtenštajn ili na Kajmanska ostrva, već ulažem u svoj grad i hranim porodice. Umesto izmišljotina, trebalo bi reći: 'Bravo ženo, nosala si kofere i mikrofone po belom svetu i donela pare ovde' — naglasila je muzička zvezda.

15:56 Neda Ukraden - intervju Izvor: Kurir

„Sve što je htelo da me unizi ostalo je iza mene“

Na pitanje da li planira da pravno reaguje protiv onih koji šire neistine, pevačica je objasnila zašto ne gubi vreme na tužbe.

— Danas svako ima pravo da napiše šta god hoće i ne vredi gubiti vreme na tužbe. Moja satisfakcija su pesme i to koliko značim van granica ove zemlje. Sve ono što je pokušalo da me unizi i uništi ostalo je iza mojih leđa. Ostala je pesma i žena sa energijom koja je sve to stvorila. Preživeli smo razne katastrofe, pa idemo dalje — zaključila je Neda.

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