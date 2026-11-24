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Poznata pevačica Alka Vuica i u 65. godini pleni harizmom, a zbog svog mladolikog izgleda redovno dobija brojne komplimente javnosti. Ona je sada otvoreno govorila o načinu na koji održava svoj izgled i estetskim zahvatima kojima se podvrgla, naglasivši da nema nameru da skriva korekcije, ali da se zalaže za prirodniji rezultat i umerenost.

Vuica je tom prilikom priznala da je nedavno uradila fejslifting, dok prema botoksu i preteranoj upotrebi filera ima izrazito negativan stav.

1/8 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Story.hr/Promo, Printskrin Youtube, Printskrin

„Botoks baš ne volim. Mislim da ga ne vole ni sami hirurzi. Više sam za nešto poput fejsliftinga, koji sam i sama nedavno uradila. Mislim da takvi zahvati daju prirodniji rezultat. Kad vidim šta su fileri uradili nekim ženama, pretvaraju ih u čudovišta. S tim treba biti oprezan. Smatram da je dobro to što možeš da popraviš svoj izgled, što možeš što duže da izgledaš mladoliko. Nisam za skrivanje estetskih zahvata, ali nisam ni za to da se potpuno promeni sopstveni izgled. Mislim da je veliki deo svega genetika. Naravno, ne možeš očekivati da ćeš izgledati dobro ako ne vodiš računa o sebi. Moraš da paziš na sebe i da želiš da izgledaš mlado. Zašto bismo izgledali starije, ako ne moramo?“

Pevačica se osvrnula i na sam proces starenja, ističući da ne razume ljude koji stalno potenciraju svoje godine i olako se mire sa time:

„Starenje je grozno. Ne volim starenje. Ne znam zašto ljudi toliko insistiraju na tome da stalno ponavljaju kako su stari. Ja ne želim da budem stara. Naravno da imam svoju godinu proizvodnje, ali želim što duže da ostanem mlada“, rekla je ona u emisiji „SHOWtime“ na Happy FM-u

Priznala da je bila ljubavnica

1/12 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Pritnscreen, Printskrin Instagram

Alka je jednom prilikom govorila i o aferi sa oženjenim fudbalerom Igorom Štimcem, a za nju se pričalo i da je bila tiha patnja pola estrade.

- Nažalost sam bila i ljubavnica. I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći nedirnut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - rekla je jednom prilikom za "Slobodnu Dalmaciju".