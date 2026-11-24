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Suprug voditeljke Jovane Jeremić, Miloš Stojanović Tigar, privukao je veliku pažnju javnosti svojim novim objavama na društvenoj mreži Instagram nakon njihovog crkvenog venčanja. On je najpre podelio fotografiju iz teretane na kojoj pozira ispred ogledala u crnoj majici i pokazuje mišiće koje je oblikovao napornim vežbanjem, a onda se oglasio i iz svetinje.

Na ruci se jasno videla burma, dok je uz ovaj selfi kratko poručio: "Idemo samo trening".

Čitavu objavu iz teretane upotpunio je pesmom "Pobednik", čime je dodatno stavio do znanja koliko je posvećen formi i disciplini.

Foto: Printscreen

Međutim, ubrzo nakon sportskih aktivnosti, Tigar je posetio jednu od najvećih srpskih svetinja, Hram Svetog Save u Beogradu.

Jovanin muž je sa svojim pratiocima podelio kadrove veličanstvene unutrašnjosti hrama, fokusirajući se na zlatne mozaike na kupoli i svodovima.

Na jednoj od fotografija vidi se impozantni prikaz Hrista Pantokratora i Bogorodice sa Hristom.

Foto: Printscreen

U sledećoj objavi zabeležio je i detalje sa zidova svetinje na kojima su oslikani srpski svetitelji i vladari.

Ovim potezima Tigar je pokazao kako uspešno balansira između svakodnevnih fizičkih aktivnosti i duhovnog mira u danima nakon svadbe.

Jovanina majka kaže: "Ćerka mora da mi prikoči"

Olga, Jovanina mama, retko se pojavljuje u medijima, ali je jednom prilikom stala pred kamere i bez dlake na jeziku otkrila šta zamera ćerki.

- Ponosna sam na Jovanu, ali malo mora da prikoči. Nikad dosad nisam dala izjavu za televiziju. Ja Jovani dajem 101 savet, ali nisam baš sigurna da li sluša - poručila je tada Jovanina majka.

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