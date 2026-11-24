Mirka o odnosu sa svekrvom

- Ukoliko dođemo do situacije da mi nešto smeta ili ne odgovara, a budući da sam uz njih odrasla jer sam deo te porodice od svoje 19. godine, onda im to uvek i kažem. Dušan i ja smo nekako sličniji, tako da slično funkcionišemo, dok sa Marinom imam situaciju da jedno misli, drugo se desi, treće razume, tako da sa njom nešto više moram da razgovaram nego sa Dušanom. Naravno, i oni imaju pravo da meni nešto kažu ako im smeta - poručila je Mirka, koja ne krije da sa Marinom ima ponekad nesuglasice.