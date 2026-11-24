VENČALI SE DULE SAVIĆ I MARINA RAJEVIĆ! Posle 44 godine braka napravili crkveno venčanje, on u narodnoj nošnji: Prizor oduševio sve!
Dušan Dule Savić i Marina Rajević Savić obnovili su bračne zavete i organizovali crkveno venčanje nakon čak 44 godine zajedničkog života.
Svečanoj ceremoniji prisustvovao je i Bogoljub Karić sa suprugom Milankom, a emotivne trenutke iz crkve podelio je na svom Instagram profilu.
Dule je za ovu posebnu priliku odabrao delove tradicionalne srpske narodne nošnje – belu košulju ukrašenu vezom i tamnocrveni jelek. Mladenci su na glavama nosili zlatne krune, što je čitavom obredu dalo poseban svečani pečat.
"Venčanje Duleta Savić i Marine Rajević. Živeli mladenci" , napisao je on u opisu.
Mirka o odnosu sa svekrvom
Podsetimo, Mirka je jednom prilikom govorila o odnosu sa svekrvom Marinom.
- Ukoliko dođemo do situacije da mi nešto smeta ili ne odgovara, a budući da sam uz njih odrasla jer sam deo te porodice od svoje 19. godine, onda im to uvek i kažem. Dušan i ja smo nekako sličniji, tako da slično funkcionišemo, dok sa Marinom imam situaciju da jedno misli, drugo se desi, treće razume, tako da sa njom nešto više moram da razgovaram nego sa Dušanom. Naravno, i oni imaju pravo da meni nešto kažu ako im smeta - poručila je Mirka, koja ne krije da sa Marinom ima ponekad nesuglasice.
Aleks Korać puštena iz zatvora
Podsetimo, transrodna starleta Aleks Korać puštena je iz zatvora nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka. Ona je prethodno osuđena zbog ucene fudbalera Vujadina Savića, a nakon izlaska na slobodu određena joj je mera kućnog nadzora uz elektronski nadzor, odnosno nošenje nanogice.