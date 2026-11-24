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Posle nezapamćenog haosa i ogromnih gužvi koje su nedavno bile na ulazima na Koševu, zbog kojih mnogi fanovi uprkos kupljenim ulaznicama nisu uspeli da uđu na ovogodišnji prvi koncert Dina Merlina na tom stadionu, Šerif Konjević se oglasio i otvoreno stao u odbranu kolege i komšije. Otkrio je kakav je Dino van scene, te istakao da se neretko ne pozdravljaju u kraju.

- Dino Merlin, pre svega, je jedan veliki čovek. Neka svako priča šta god hoće. Mi smo komšije, nekada se i ne pozdravljamo, ali to nema veze sa njegovim odnosom prema ljudima. Taj čovek ne zna da mrzi, ne možete ga kupiti za novac. On, kao ni ja, ne plaća kafe nekim ljudima, kako su ga prozivali. On daje i mnogo više čini za humane stvari nego što ljudi znaju. Pojedinci ne treba da brinu o njemu - poručio je Konjević.

1/6 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Pevač se onda žestoko obrušio na dežurne kritičare i estradne dušebrižnike koji koriste ovakve trenutke za sopstvenu promociju.

- To su ljudi koji ne znaju šta će od svog života. Ako mu ne platiš kafu ili ako ne može da te iskoristi, onda tako komentarišu. Ja nisam ta osoba. Ne dam da me neko gleda kroz moj posao. Zna se koga ću počastiti, ali ima onih koji kod mene nikada ne bi prošli. To neka pričaju oni koji su se time služili da bi sebi napravili rejting - oštar je bio pevač tad za "Telegraf".

Koliko je visok Merlin?

Dino Merlin decenijama je na muzičkoj sceni, a mnogo šta o njemu je odavno poznato javnosti. Pojedini podaci o njemu, pak, nisu tako poznati, poput njegove visine.

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Todor Milivojević, Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Kako je na ovim prostorima prosečna visina za muškarca preko 180 cm, Merlin ima visinu koja je ispod proseka.

Dino Merlin je visok 175 cm, što ga stavlja u red nižih muškaraca na estradi.